Primoz ROGLIC (Jumbo Visma)

È stata una partenza lenta, ma poi il ritmo è aumentato ed è stata molto veloce dopo la penultima salita. La salita finale non la conoscevo, è stata la prima volta nella mia vita. È stata una salita difficile, ma quando ne hai l’opportunità devi andare. Ho seguito il mio istinto. Mi piace sempre vincere. Quindi se c’è un’opportunità, la colgo. Per fortuna avevo le gambe e sono contento di aver vinto e di aver recuperato un po' di tempo

Richard CARAPAZ (Ineos Grenadiers)

È stata una tappa molto animata e abbiamo visto un Roglic forte, ma siamo ancora in lotta. La verità è che questo nostro duello è stato molto bello e mi ha motivato, perché ha reso la tappa più emozionante soprattutto per i fan, ma anche per noi che stiamo dimostrando il buon livello a cui siamo. Sembra che avremo davanti a noi un paio di giorni più facili, ma siamo in corsa e non sappiamo mai cosa poterci aspettare

Enric MAS (Movistar)

La squadra ha lavorato tanto, ma io non mi sono sentito bene come invece e non sono stato in grado di restare con i migliori. Non posso che ringraziare i miei compagni per tutto il supporto e ora penserò alle prossime opportunità, dovremo essere presenti nelle Astrurie e ad Ezaro. Ora sono più lontano dal podio, ma penso che continueremo a provarci e a lottare, facendo divertire il pubblico nella seconda parte di gara

Daniel MARTIN (Israel)

Quella di oggi è stata una tappa molto impegnativa. Quando la fuga è andata via non pensavo di lottare per la vittoria, ma Ineos e Movistar avevano idee diverse e il ritmo è stato alto tutto il giorno. Mi sentivo bene sull’ultima salita e ho deciso di mettere alla prova i miei compagni di squadra. Ho pagato un po’ quello sforzo alla fine e quando Roglic ha attaccato all’ultimo km non sono riuscito a rispondere. A quel punto dovevo arrivare al traguardo il più velocemente possibile. Ho dato tutto e sono orgoglioso della mia prestazione

