La tappa si è sviluppata in maniera regolare anche se posso assicurarvi che si è trattata di una frazione davvero dura. La prima per il momento, dato che domani ci attende un altro banco di prova davvero severo. Per il momento io e la mia squadra abbiamo tutto sotto controllo. Soler? Sicuramente è un ciclista molto forte. Oggi ha provato un'azione, ma non ci siamo fatti prendere dal panico, dato che abbiamo una squadra davvero formidabile. I ragazzi hanno svolto un lavoro straordinario. Andiamo avanti tappa dopo tappa, con i rivali ben noti nella nostra mente. Per ora tutto procede per il verso giusto e faremo in modo che continui in questo modo fino alla fine

Sono felicissimo. Nei primi giorni non avevo delle gambe spettacolari e ho accusato molto la pioggia. Con la squadra non abbiamo fatto un gran Tour de France, qui Pinot si è subito ritirato e a quel punto abbiamo provato a scuoterci tutti insieme per inventarci qualcosa. Vincere una tappa così, in cima ad una grande salita, è incredibile. Sono un corridore che ama andare all’attacco. Quando è partita la fuga sono entrato. Per quanto riguarda il finale sono più scattista rispetto a Soler e negli ultimi metri sono riuscito ad avvantaggiarmi e a vincere la tappa

Mi fa un po' arrabbiare perché forse sono stato avventato. Dall’ammiraglia mi avevano avvertito che nella parte finale c’era molto vento contrario e pensavo che lo sprint non sarebbe stato così lungo, e quegli ultimi metri davanti a Gaudu mi sono costati tanto. Anche così, sono comunque felice delle sensazioni. Abbiamo recuperato terreno e penso che la squadra stia dando qualcosa di cui parlare. Il lavoro di Nélson Oliveira è stato spettacolare per tutto il giorno da quando sono entrato nel gruppo di testa. Lo apprezzo davvero, è stato fantastico. Domani sull’Angliru? Un’altra possibilità per la squadra. Continueremo a provare e vedere come va

