Ciclismo

Vuelta 2020 - Roglic: "Penso di aver dimostrato di essere stato il più forte"

VUELTA - Roglic ha vinto per 24'' su Carapaz e ha così conquistato il suo secondo Grande Giro in carriera, il 4° podio consecutivo nei GT. Ma è davvero stato il più bravo? Per lo sloveno assolutamente sì.

00:01:20, 2 Visualizzazioni, un' ora fa