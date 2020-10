La sua giornata non era cominciata al meglio con l'uscita di scena di Dumoulin, ma Roglic non vuole lasciarsi scappare questa Vuelta al netto di qualche errore individuale e di squadra. Sull'Aramón Formigal aveva pagato le fatiche dell'inseguimento dopo un errore, clamoroso, con la mantellina perduta in discesa e una Jumbo Visma che ci ha messo troppo per riportarlo sotto, ma lo sloveno dimostra di avere la gamba giusta per vincerla questa Vuelta. Contro qualunque avversario. E l'avversario più probabile resta Carapaz, l'unico che ha tenuto il passo di Roglic e che è riuscito a non crollare, nonostante i 17'' persi tra distacco e abbuoni. Daniel Martin e Hugh Carthy si dimostrano stoici, ma un gradino sotto per la vittoria finale. Staccati, e deludenti, invece i Movistar. Il team spagnolo aveva fatto corsa dura per tutto il giorno per affaticare gli avversari, ma Soler e Valverde sono stati i primi a staccarsi sulla salita, e anche Enric Mas non ha saputo tenere le ruote dei migliori.