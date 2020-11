È stata una tappa molto dura e siamo molto contenti di essercela messa alle spalle. Siamo andati veloci in una tappa molto lunga, con squadre che hanno tirato parecchio. Il freddo e la pioggia nel finale non hanno aiutato. Per fortuna il peggio è passato, è stata una giornata molto difficile da passare in sella. Neutralizzazione del tempo nel finale? In casi come questi è la normalità, non bisognare affrontare altri rischi. La decisione è stata sicuramente gradita e saggia, visto ciò che stavamo passando in corsa