Ciclismo

Vuelta 2020 - Roglic: "Sono felice, era da tanto che non vincevo una crono"

VUELTA - È il quarto successo in questa edizione per Primoz Roglic che si prende lo sfizio di conquistare anche l'unica crono presente in questa Vuelta. Era dalla crono della Vuelta 2019, infatti, che il corridore sloveno non vinceva una prova contro il tempo, lui che è uno specialista.

00:01:25, 95 Visualizzazioni, 2 ore fa