Ultima tappa della Vuelta e, fino all'ingresso del circuito cittadino di Madrid, c'è la solita passerella con foto e abbracci per Primoz Roglic che trova il suo secondo successo consecutivo nella corsa spagnola. Baci e abbracci anche per Chris Froome, al suo ultimo giorno con la Ineos Grenadiers dopo 11 anni di successi: in mattinata è stato anche insignito della famosa Vuelta 2011 (assegnata a lui d'ufficio dopo il caso doping di Cobo). Si entra a Madrid e partono due corridori: il solito Tim Wellens (già vincitore di due tappe) e Willie Smit (Burgos) che transitano per primi al traguardo volante.