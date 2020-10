Cambia lo scenario, ma la Vuelta continua ad avere l'accento irlandese: dopo la firma di Daniel Martin sulle rampe di Laguna Negra, è Sam Bennett ad alzare le braccia sotto il cielo spagnolo, vincendo il primo sprint di questa edizione della corsa. Un successo da favorito, in rimonta su un generoso ma infine impotente Jasper Philipsen. Chiude il podio un ottimo Jakub Mareckzo, che brucia anche Pascal Ackermann. Matteo Moschetti (6°), completa una volata positiva per i nostri colori. Come si dice, pochi ma buoni. Giornata tutto sommato tranquilla per i big: Primoz Roglic resta agevolmente in maglia rossa davanti a Martin e Richard Carapaz. Top 10 invariata.

L'ordine d'arrivo della quarta tappa

1. Sam BENNETT (IRL) Deceuninck - Quick Step 3h53'29'' 2. Jasper PHILIPSEN (BEL) UAE Emirates st 3. Jakub MARECZKO (ITA) CCC Team st 4. Pascal ACKERMANN (GER) BORA Hansgrohe st 5. Gerben THIJSSEN (BEL) Lotto Soudal st 6. Matteo MOSCHETTI (ITA) Trek Segafredo st 7. Max KANTER (GER) Team Sunweb st 8. Mihkel RAIM (EST) Israel Start Up Nation st 9. Emmanuel MORIN (FRA) Cofidis st 10. Magnus CORT (DEN) Education First st

Un po’ di respiro. È questo che ci si aspetta dalla quarta frazione della Vuelta di Spagna dopo tre tappe toste e già generose di spettacolo tra i favoriti per la vittoria finale. La prima (di poche) occasioni per i velocisti della carovana, non certo favoriti da disegno di questa edizione. Dalla Castiglia si torna verso est, entrando nella regione della Navarra dove è posto il traguardo di Ejea de los Caballeros. Partono in 167 da Garray, due in meno del previsto e con un forfait eccellente. Lascia, infatti, Daniel Martinez, tra i papabili per la top 5 finale alla vigilia ma ancora dolorante dopo la caduta nella tappa d’esordio. Con lui saluta anche Simon Geschke (CCC Team).

La fuga di giornata non ha problemi a prendere il largo. I protagonisti sono Harry Tanfield (AG2R), Luis Angel Matè (Cofidis), Jesus Ezquerra e Willie Smit (Burgos-BH). Stavolta le responsabilità in gruppo per l’inseguimento spettano ad altri: la Deceuninck-Quick Step di Sam Bennett e la BORA Hansgrohe di Pascal Ackermann, che tengono gli attaccanti a distanza di sicurezza. La corsa ha un sussulto ai 90 km dal traguardo, quando in un tratto di lunghi rettilinei pervaso dal vento c’è un’accelerazione improvvisa. È ancora la Movistar, come era stato nella prima tappa, a tendere il tranello. I big fanno buona guardia e i disattenti che si staccano riescono a rientrare appena la velocità torna a calare.

La tappa prosegue placida per diversi chilometri, tra lunghi rettilinei e scenari da film western. Le squadre del gruppo si alternano all'inseguimento, che ovviamente ha un esito scontato. Tanfield si prende il traguardo volante di Sadaba, poi Smit prova a rinviare l'ineluttabile e si prende la palma di combattivo di giornata. Ma ai -15 km il gruppo torna compatto. Si procede a velocità folli, costantemente sopra i 60 km/h. Ai -2,5 km ecco comparire l'espresso della Deceuninck in testa al plotone. Sono in cinque a tirare Bennett ed è un bel vedere. Ma è Jasper Philipsen a lanciare lo sprint. Il belga fa addirittura il buco, ma Bennett ha una gamba troppo superiore per farsi sorprendere. Avversario scartato e vittoria netta: la sua terza alla Vuelta dopo le due del 2019, la sua ottava in un Grande Giro. Mica male.

