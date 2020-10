Su tutte le furie Patrick Lefevere , team manager della Deceuninck Quick Step, che ha definito incompetenti quelli dell'UCI per questa decisione. Ma ha risposto direttamente il team manager della Trek per difendere il proprio corridore e la correttezza degli sprint.

Per essere chiari prima è stato spostato dalla ruota di Ackerman dal tuo treno, poi Bennett ha provato a buttarlo giù due volte in modo totalmente sbagliato e inutile. Le immagini televisive sono abbastanza chiare. Nessun VAR necessario. Ma cosa ha vinto Liepins? Un corridore ha bisogno delle vittorie per essere rispettato? Ha vinto 5 sprint di massa giusto per dire. Mi sorprende mentre insegni a me e a tutti coloro che lavorano con te che un velocista dovrebbe sempre scattare, rispettando chiaramente le regole

Non mi aspettavo di vincere perché Sam era arrivato davanti, ma quando ho visto il video ho notato come non ci sia stata un’azione giusta da parte sua. Dopo tutti gli incidenti delle ultime settimane, dobbiamo occuparci degli altri corridori. Se non c’è un buco, dobbiamo fermarci. Mi dispiace per Sam, ma capisco perfettamente che dobbiamo correre in modo più corretto