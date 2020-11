Nessun problema fisico comunque per il campione italiano 2019, che ha lasciato per raggiungere l'Italia per la nascita imminente di suo figlio. Ecco che, in accordo con il team, ha lasciato la Vuelta in maniera anticipata. Il suo, ormai, l'aveva fatto, con il lavoro di squadra per portare David de la Cruz al 7° posto della generale e ha avuto semaforo verde per salutare la Spagna.