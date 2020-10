Ciclismo

Vuelta 2020, tappa 15: Mos-Puebla de Sanabria, percorso in 3D

VUELTA - Non è una tappa di montagna, ma sul percorso per Puebla de Sanabria ci saranno ben 5 GPM. Si parte con l'Alto de San Amaro e l'Alto de Carcedo, poi avremo l'Alto do Furriolo, l'Alto de Fumaces e l'Alto de Padormelo. Sono tutti GPM di 3a categoria, che non dovrebbero cambiare la classifica generale, ma è fatica in più nelle gambe in vista delle ultime tappe.

