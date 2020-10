Ciclismo

Vuelta 2020, tappa 7: Vitoria-Villanueva de Valdegovia, percorso in 3D

VUELTA - Si riparte con una tappa non facile, ma che non dovrebbe portare cambiamenti in classifica. È vero che ci sarà il Puerto de Orduna di 1a categoria (ripetuto due volte) ma, allo scollinamento del secondo passaggio, mancheranno ancora 19,1 km al traguardo. Qualcuno vorrà comunque provarci?

