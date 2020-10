Doveva essere una chance per velocisti, quelli che tengono a certe pendenze visto i durissimi 1500 metri finali. Sam Bennett poteva riscattarsi dopo il declassamento di Aguilar de Campoo, ma ha pagato già sulla prima salita (di 3a categoria). Anche gli "altri” velocisti da pendenze, però, si sono dovuti arrendere agli uomini di classifica che si sono affrontati alla vigilia di due durissime tappe di montagna (domenica ci sarà l'Angliru). Carapaz è sempre stato nelle prime posizioni, Guillaume Martin ha provato l'allungo, ma da dietro è partito alla perfezione Primoz Roglic che ha messo tutti in fila. Lo sloveno dà anche 3'' a Carapaz e raggiunge l'ecuadoriano in testa alla classifica generale, prendendosi così la roja. Comunque complimenti ad Andrea Bagioli, che si è fatto trovare pronto nel momento clou della tappa, piazzandosi al 3° posto.

Che scatto di Roglic! Rivivi la sua 10a vittoria stagionale

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 40h25'15'' 2. Richard Carapaz st 3. Daniel Martin +25'' 4. Hugh Carthy +51'' 5. Enric Mas +1'54'' 6. Felix Großschartner +3'19'' 7. Esteban Chaves +3'28'' 8. Alejandro Valverde +3'35'' 9. Wout Poels +3'47'' 10. Marc Soler +3'52''

4 in fuga, Sam Bennett in difficoltà sulla salita

Parte subito un tentativo di fuga, con l'attacco di Lastra, Cavagna, Salmon, Lafay, Wright e Jauregui, ma il gruppo reagisce e rimonta. Dopo qualche km parte un altro tentativo ed è l'azione buona: c'è ancora Lastra (Caja Rural), con lui anche Molenaar (Burgos), Van Moer (Lotto Soudal) e Ligthart (Total Direct Énergie). I quattro raggiungono anche un vantaggio massimo di 11 minuti, vantaggio che scende quando in gruppo cominciano a tirare Deceuninck Quick Step (per Sam Bennett), Mitchelton Scott (per Dion Smith) e Astana (per Aranburu). Al GPM di Alto de San Cipriano il gruppo rimonta fino a 3'43'', ma si notano le difficoltà in salita di Sam Bennett che pedala come ultima ruota del gruppo.

Sam Bennett già in difficoltà! L'irlandese fatica sul GPM

Cavagna prova una sparata

A quel punto è la Mitchelton Scott a prendere le redini del gruppo, per ricucire definitivamente lo svantaggio sulla fuga. Intanto, ai -28 km dal traguardo, si stacca definitivamente Sam Bennett che paga una giornata no. La fuga viene neutralizzata a 16,4 km e l'andatura comincia a salire. Si fanno vedere davanti anche gli uomini di classifica, mentre c'è un tentativo di Rémi Cavagna (Deceuninck Quick Step) che parte ai -9,6 km insieme a Ivo Oliveira (UAE Emirates). I due non guadagnano più di 10'' sul gruppo che rimonta ai -3,7 km.

Altro che volata: vince ancora Roglic

Non c'è volata tra gli sprinter, neanche tra quelli che tengono certe pendenze. Nel dentello finale, infatti, si fanno vedere gli uomini di classifica e Carapaz mantiene sempre le prime posizioni. Guillaume Martin è il primo ad allungare, poi escono Bagioli e alla sua ruota Roglic. Lo sloveno parte perfetto a 200 metri dal traguardo e stacca tutti, conquistando il suo terzo successo personale in questa Vuelta. Con i 10'' di abbuono si prende anche la maglia roja.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 4h14'11'' 2. Felix Großschartner st 3. Andrea Bagioli st 4. Alex Aranburu st 5. Robert Stannard st 6. Julien Simon st 7. Daniel Martin st 8. Guillaume Martin st 9. Jasper Philipsen +3'' 10. Magnus Cort Nielsen +3'' 14. Richard Carapaz +3''

