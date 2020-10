Dal 20 ottobre all'8 di novembre va in scena la Vuelta di Spagna 2020, l'ultimo Grande Giro di questa particolare stagione. La corsa spagnola comincerà dai Paesi Baschi, con la Irún-Arrate che già testerà le gambe degli uomini di classifica. Via via si proseguirà fino a Madrid, l'8 novembre, per la passerella finale che consegnerà la maglia roja della 75a edizione della Vuelta.

Da Irun a Madrid: il percorso della Vuelta 2020 in 3D

La Vuelta 2020 in TV

La Vuelta di Spagna 2020 sarà trasmesso in DIRETTA tutti i giorni su Eurosport 1 a partire dalle 15:00 circa, con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. La corsa spagnola sarà trasmessa in streaming anche su Eurosport Player con tanti contenuti speciali in più e senza pubblicità. Anche gli abbonati a DAZN hanno a disposizione i due canali di Eurosport: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD e potranno gustarsi lo spettacolo della Vuelta.

Tutte le tappe

Martedì 20 ottobre, Tappa 1: da Irún ad Arrate di 173 km

La Vuelta si apre subito con una tappa molto impegnativa che prevede 4 GPM. Si comincia con il Puerto de Udana (3a categoria) e l'Alto de Kanpazar (3a categoria), poi negli ultimi 25 km avremo l'Alto de Elgeta (3a categoria) e, infine, l'Alto de Arrate (1a categoria). Testeremo subito le gambe dei favoriti, con una salita di 5,3 km al 7,7% di pendenza media, con picco al 9,8%.

Orario di partenza: 13:11 | Orario d'arrivo: tra le 17:18 e le 17:44

Mercoledì 21 ottobre, Tappa 2: da Pamplona a Lekunberri di 151,6 km

Altra tappa ostica. La prima parte è “leggera”, con due GPM di 3a categoria: il Puerto de Guirguillano e il Puerto de Urbasa, ma nel finale ci sarà da scalare l'Alto de San Miguel de Aralar (1a categoria): 9,4 km al 7,9% di pendenza media, con picco al 15%. Allo scollinamento saremo a quota 10% e poi giù in picchiata verso Lekunberri dove si potranno perdere altri secondi.

Orario di partenza: 13:49 | Orario d'arrivo: tra le 17:20 e le 17:42

Giovedì 22 ottobre, Tappa 3: da Lodosa a La Laguna Negra de Vinuesa di 166,1 km

Dai Paesi Baschi ci spostiamo nella provincia di Castiglia e León, con il primo vero arrivo in salita di questa Vuelta. Percorso ricco di sali e scendi, con l'Alto de Oncala di 3a categoria nella prima parte. Tutto sommato si va "tranquilli" fino allo sprint intermedio di Vinuesa, da dove comincerà il GPM della Laguna Negra di 1a categoria: 8,6 km al 5,8% di pendenza media, con picco al 10% all'arrivo.

Orario di partenza: 13:15 | Orario d'arrivo: tra le 17:18 e le 17:44

Venerdì 23 ottobre, Tappa 4: da Garray ad Ejea de los Caballeros di 191,7 km

Prima frazione adatta ad un arrivo in volata, senza neanche un GPM nel percorso che porta tutti ad Ejea de los Caballeros. Occhio però ai tentativi di fuga che potranno essere agevolati dal percorso tortuoso in avvio di tappa.

Orario di partenza: 13:09 | Orario d'arrivo: tra le 17:19 e le 17:42

Sabato 24 ottobre, Tappa 5: da Huesca a Sabiñanigo di 184,4 km

Tappa sicuramente impegnativa vista la presenza di 3 GPM lungo il percorso che porta tutti a Sabiñánigo. Avremo l'Alto de Vio (2a categoria), l'Alto de Fanlo (3a categoria) e l'Alto de Petralba (2a categoria). Difficile però che gli uomini di classifica si diano battaglia visto che lo scollinamento dell'ultimo GPM sarà a 17,7 km dal traguardo. Frazione adatta agli specialisti della fuga.

Orario di partenza: 12:54 | Orario d'arrivo: tra le 17:17 e le 17:45

Domenica 25 ottobre, Tappa 6: da Biescas al Col du Tourmalet di 136,6 km

La prima settimana si chiude con la tappa del Tourmalet, il secondo Categoría Especial di questa Vuelta. Si comincia con l'Alto del Portalet a 1794 metri (1a categoria di 15 km al 4,5% di pendenza media), poi il Col d'Aubisque a 1709 metri (primo Categoría Especial della Vuelta, con 16,4 km al 7,1%) e infine il Tourmalet a 2115 metri (19 km al 7,4% di pendenza media con picco al 13%). Chi vuole vincere la Vuelta deve cominciare a dare un segnale qui.

Orario di partenza: 13:09 | Orario d'arrivo: tra le 16:56 e le 17:25

Lunedì 26 ottobre: primo giorno di riposo

Primo giorno di riposo alla Vuelta. Sarà anche l'occasione per testare tutti i corridori al tampone del covid. La procedura della Vuelta si avvicina molto a quella del Tour: in caso di due positività per squadra, verrà estromesso l'intero team dalla competizione. Contrariamente alla Grande Boucle, però, le due positività saranno calcolate solo sui corridori e non verranno messi nel conteggio i membri dello staff.

Martedì 27 ottobre, Tappa 7: da Vitoria-Gasteiz a Villanueva de Valdegovia di 159,7 km

Si riparte con una tappa non facile, ma che non dovrebbe portare cambiamenti in classifica. È vero che ci sarà il Puerto de Orduna di 1a categoria (ripetuto due volte) ma, allo scollinamento del secondo passaggio, mancheranno ancora 19,1 km al traguardo. Qualcuno vorrà comunque provarci?

Orario di partenza: 13:22 | Orario d'arrivo: tra le 17:04 e le 17:27

Mercoledì 28 ottobre, Tappa 8: da Logroño all'Alto de Moncalvillo di 164 km

Altra tappa con arrivo in salita e questa farà male. Si comincia con il Puerto de la Rasa (2a categoria), poi discesa e si comincia a salire verso l'Alto de Moncalvillo a quota 1490 metri (1a categoria di 8,3 km al 9,2%, con picco al 15%).

Orario di partenza: 13:03 | Orario d'arrivo: tra le 17:03 e le 17:28

Giovedì 29 ottobre, Tappa 9: da Castrillo del Val all'Aguilar de Campoo di 157,7 km

Dopo le fatiche sul Moncalvillo, giornata di tregua per gli uomini di classifica. Sarà la seconda frazione adatta ai velocisti? Potrebbe darsi, ma attenzione al percorso frastagliato che potrebbe lanciare qualche fuga.

Orario di partenza: 13:25 | Orario d'arrivo: tra le 17:05 e le 17:27

Venerdì 30 ottobre, Tappa 10: da Castro Urdiales a Suances di 185 km

Altra potenziale tappa per velocisti, con la carovana roja che arriva a Suances. Ci sarà comunque un GPM lungo il percorso, con l'Alto de San Cipriano di 3a categoria. Saranno diversi, comunque, i sali e scendi fino al traguardo.

Orario di partenza: 12:45 | Orario d'arrivo: tra le 17:03 e le 17:29

Sabato 31 ottobre, Tappa 11: da Villaviciosa all'Alto de la Farrapona di 170 km

Si torna a salire con una delle tappe più dure di questa edizione, con ben 5 GPM lungo il percorso. Si parte con l'Alto de la Campa (3a categoria), poi avremo l'Alto de la Colladona (1a categoria, 7 km al 6,5%), l'Alto de la Cobertoria (1a categoria, 9,8 km al 9%), il Puerto de San Lorenzo (1a categoria, 10 km all'8,6%) e, infine, l'arrivo alla Farrapona (1a categoria, 16,5 km al 6,2% con picco al 12%) a quota 1708 metri. Non sarà la tappa che deciderà la Vuelta, ma metterà le cose in chiaro tra gli uomini di classifica.

Orario di partenza: 12:24 | Orario d'arrivo: tra le 16:59 e le 17:33

Domenica 1° novembre, Tappa 12: da Pola de Laviana all'Angliru di 109,4 km

Altra tappa spacca gambe con quattro GPM, fino al temibile Angliru nel finale (secondo arrivo Categoría Especial di questa Vuelta). Si parte con l'Alto del Padrún (3a categoria) e l'Alto de San Emiliano (3a categoria), poi le cose si fanno serie con l'Alto de la Mozqueta (1a categoria, 6,6 km all'8,4%) e l'Alto del Cordal (1a categoria, 5,4 km al 9,3%). Si chiude in bellezza con l'Angliru (a quota 1560 metri): 12,4 km al 9,9% di pendenza media, con picco al 23,5%. Buon divertimento.

Orario di partenza: 14:08 | Orario d'arrivo: tra le 17:05 e le 17:26

Lunedì 2 novembre: secondo giorno di riposo

Secondo giorno di riposo e giorno di riflessioni. Oltre alla giornata dedicata ai tamponi, chissà che qualcuno voglia concludere la Vuelta in maniera anticipata non volendo sorbirsi la strada fino a Madrid.

Martedì 3 novembre, Tappa 13: da Muros a Mirador de Ézaro, crono individuale di 33,7 km

L'ultima settimana riparte con una cronometro. Sarà scontro tra Roglic e Froome? Una crono di 33,7 km molto particolare. Quasi totalmente piatta, ma al km 31,9 partirà la salita del Mirador de Ézaro: 1,8 km al 14,8%. Una salita classificata come 3a categoria, ma che potrà fare la differenza, e di molto, tra gli uomini di classifica.

Primo corridore a partire: 13:33 | Ultimo corridore a partire: 16:39 | Orario d'arrivo previsto: 17:20

Mercoledì 4 novembre, Tappa 14: da Lugo ad Ourense di 204,7 km

Sarà una tappa con diversi sali e scendi ma, se i velocisti terranno, si potrà chiudere con uno sprint di gruppo. Sul percorso ci saranno comunque l'Alto de Escairón (3a categoria), l'Alto de Guitara (3a categoria) e l'Alto de Abelaira (3a categoria).

Orario di partenza: 12:00 | Orario d'arrivo: tra le 16:59 e le 17:31

Giovedì 5 novembre, Tappa 15: da Mos a Puebla de Sanabria di 230,8 km

Non è una tappa di montagna, ma sul percorso per Puebla de Sanabria ci saranno ben 5 GPM. Si parte con l'Alto de San Amaro e l'Alto de Carcedo, poi avremo l'Alto do Furriolo, l'Alto de Fumaces e l'Alto de Padormelo. Sono tutti GPM di 3a categoria, che non dovrebbero cambiare la classifica generale, ma è fatica in più nelle gambe in vista delle ultime tappe.

Orario di partenza: 10:51 | Orario d'arrivo: tra le 16:55 e le 17:38

Venerdì 6 novembre, Tappa 16: da Salamanca a Ciudad Rodrigo di 162 km

Ci avviciniamo alla fine della Vuelta e restano poche chance per ribaltare la classifica. Questa tappa, paradossalmente, può dire poco. Ci sarà il Puerto El Portillo (2a categoria) e il Puerto El Robledo (1a categoria, 11,7 km al 3,8%), ma lo scollinamento sarà a 35,3 km dal traguardo. Qui non si va da nessuna parte.

Orario di partenza: 13:00 | Orario d'arrivo: tra le 17:03 e le 17:30

Sabato 7 novembre, Tappa 17: da Sequeros all'Alto de la Covatilla di 178,2 km

Ultima chiamata per gli uomini di classifica e il menu è molto ricco. 5 GPM, fino all'arrivo a Covatilla a quota 1965 metri. Si parte con il Puerto del Portillo (1a categoria, 10,1 km al 6,5%), poi avremo l'Alto de San Miguel de Valero (3a categoria), l'Alto de Cristóbal (3a categoria) e l'Alto de Peñacaballera (3a categoria). Dal km 140 le cose si fanno serie con la scalata dell'Alto de la Garganta (2a categoria), preludio all'Alto de la Covatilla che sarà il quarto Categoría Especial di questa Vuelta: 11,4 km al 7,1%, con picco al 12%.

Orario di partenza: 12:10 | Orario d'arrivo: tra le 16:58 e le 17:34

Domenica 8 novembre, Tappa 18: da Hipódromo de la Zarzuela a Madrid di 124,2 km

La Vuelta si chiude con il classico arrivo di Madrid. Maglia roja e maglia a pois saranno già assegnate, non resta che eleggere la maglia verde di vincitore della classifica a punti. Ci attendiamo una volata al secondo passaggio sulla linea del traguardo di Madrid per il traguardo volante, prima della volatona finale che farà calare il sipario sulla corsa roja.

Orario di partenza: 13:59 | Orario d'arrivo: tra le 17:05 e le 17:26

