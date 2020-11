Ciclismo

Vuelta 2020 - Tutti i trucchi per guadagnare tempo in una cronometro

VUELTA - Dall'abbigliamento alle ruote lenticolari, passando per il casco e i manubri diversi, ecco come si fa ad avdare più forte in una cronometro rispetto a quando si usa un equipaggiamento standard.

00:02:39, 49 Visualizzazioni, 2 ore fa