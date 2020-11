Non si può dire che la Ineos non ci abbia provato. Froome, van Baarle, Sosa e Amador hanno fatto una buona andatura per mettere fatica nelle gambe e nella testa di Primoz Roglic, sia in salita come in discesa. Oggi non c'è stata differenza, con lo sloveno sempre attento e scortato dai suoi compagni di squadra. Potrà faticare domani? Il corridore della Jumbo Visma ha però raccolto un 2° posto nella volata di Ciudad Rodrigo, prendendosi i 6'' di abbuono e aumentando la distanza tra sé e il duo Carapaz-Carthy quando manca ormai solo una tappa di montagna. Niente gloria, invece, per Valverde che a 40 anni puntava ad un prestigioso successo di tappa. La Movistar ha tirato per tutto il tratto dopo le salite, andando a riprendere Cavagna a 2 km dal traguardo. Allo sprint, però, il murciano si è piantato, favorendo così la rimonta di Cort Nielsen che regala all'Education First il terzo successo in questa Vuelta.