La stagione è appena conclusa e, inevitabilmente, si cominciano a fare i bilanci. Finisce il 2020 anche per Alejandro Valverde che, stranamente, chiude il suo anno con 0 successi. Era dal 2011 che non accadeva, anche se in quella stagione lo spagnolo non corse perché squalificato per doping. Che l'età cominci a farsi sentire? Quest'anno sono 40, ma il murciano non sembra voglia concludere a breve la sua carriera.