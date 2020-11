Ciclismo

Vuelta 2020 - Vingegaard: "Roglic straordinario. Sogno un futuro da capitano"

VUELTA - Il danese è stata una delle rivelazioni della tre settimane spagnola e si è dimostrato molto valido per Primoz Roglic in salita. Ricordate la sua andatura sull'Angliru? Vingegaard sogna anche un futuro da capitano per i Grandi Giri.

