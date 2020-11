Ciclismo

Vuelta 2020 - Wellens: "Era già stato difficile prendere la fuga, figurati vincere la tappa"

VUELTA - Wellens ha trovato la sua seconda vittoria in questa edizione, ma ha spiegato le grandi difficoltà incontrate in questa giornata per riuscire a prendere la fuga di giornata.

