L’annuncio è arrivato stamane con una nota congiunta da parte dell’Unione Ciclistica Internazionale e degli organizzatori della manifestazione spagnola. Sospiro di sollievo dunque per i corridori impegnati nel terzo e ultimo grande giro della stagione ed in particolare per i capitani in lotta per la maglia rossa e per il podio della generale. Quest’oggi andrà in scena una prova individuale contro il tempo che potrebbe risultare decisiva, con Primoz Roglic chiamato a fare la differenza rispetto ai rivali in vista delle temibili montagne della terza settimana.