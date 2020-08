La Vuelta di Spagna 2020 sarà in DIRETTA su Eurosport 1 tutti i giorni a partire dalle 15:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e in diretta streaming su Eurosport Player con tanti contenuti speciali. Si parte martedì 20 ottobre dai Paesi Baschi per arrivare a Madrid dove verrà eletta la nuova maglia roja.

Dal 20 ottobre all'8 di novembre va in scena la Vuelta di Spagna 2020, l'ultimo Grande Giro di questa particolare stagione. La corsa spagnola comincerà dai Paesi Bassi, con la Irún-Arrate che potrebbe essere avvezza agli sprinter, ma di un certo tipo. Via via si proseguirà fino a Madrid, l'8 novembre, per la passerella finale che consegnerà la maglia roja della 75a edizione della Vuelta.

La Vuelta 2020 in TV

La Vuelta di Spagna 2020 sarà trasmesso in DIRETTA tutti i giorni su Eurosport 1 a partire dalle 15:00 circa, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. La corsa spagnola sarà trasmessa in streaming anche su Eurosport Player con tanti contenuti speciali in più e senza pubblicità. Anche gli abbonati a DAZN hanno a disposizione i due canali di Eurosport: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD e potranno gustarsi il Tour.

La Vuelta 2020 in Live streaming su Eurosport Player

L'ultimo dei tre Grandi Giri non partirà dall'Olanda ma bensì dai Paesi Baschi e si snoderà su tutto il Nord della Spagna fino al raggiungimento di Madrid. Anche la Vuelta, come il Tour, ha deciso di mettere a calendario una sola cronometro individuale, "eliminando" la classica cronometro a squadre che apriva la corsa spagnola.

Ogni tappa sarà in diretta e trasmessa in integrale, con contenuti e analisi esclusivi in Live Streaming solo su Eurosport Player. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Tutte le tappe

Martedì 20 ottobre, Tappa 1: da Irún ad Arrate di 171 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Mercoledì 21 ottobre, Tappa 2: da Pamplona a Lekunberri di 151 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Giovedì 22 ottobre, Tappa 3: da Lodosa a La Laguna Negra de Vinuesa di 163,8 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Venerdì 23 ottobre, Tappa 4: da Garray ad Ejea de los Caballeros di 190 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Sabato 24 ottobre, Tappa 5: da Huesca a Sabiñanigo di 185,5 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Domenica 25 ottobre, Tappa 6: da Biescas al Col du Tourmalet di 136,6 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Lunedì 26 ottobre: primo giorno di riposo

Martedì 27 ottobre, Tappa 7: da Vitoria-Gasteiz a Villanueva de Valdegovia di 160,4 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Mercoledì 28 ottobre, Tappa 8: da Logroño all'Alto de Moncalvillo di 164,5 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Giovedì 29 ottobre, Tappa 9: da Castrillo del Val all'Aguilar de Campoo di 163,6 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Venerdì 30 ottobre, Tappa 10: da Castro Urdiales a Suances di 187,4 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Sabato 31 ottobre, Tappa 11: da Villaviciosa all'Alto de la Farrapona di 170,2 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Domenica 1° novembre, Tappa 12: da Pola de Laviana all'Angliru di 108,5 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Lunedì 2 novembre: secondo giorno di riposo

Martedì 3 novembre, Tappa 13: da Muros a Mirador de Ézaro, cronometro individuale di 33,5 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Mercoledì 4 novembre, Tappa 14: da Lugo ad Ourense di 205,8 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Giovedì 5 novembre, Tappa 15: da Mos a Puebla de Sanabria di 229,8 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Venerdì 6 novembre, Tappa 16: da Salamanca a Ciudad Rodrigo di 162 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Sabato 7 novembre, Tappa 17: da Sequeros all'Alto de la Covatilla di 178,2 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Domenica 8 novembre, Tappa 18: da Hipódromo de la Zarzuela a Madrid di 125,4 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

