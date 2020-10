Già si sapeva, ma ora è arrivata anche la conferma. La Ineos Grenadiers si presenterà alla Vuelta senza Egan Bernal, il grande sconfitto del Tour de France. Sembrava che il colombiano potesse rientrare in corsa proprio nella tre settimane spagnola, dopo il ritiro per mal di schiena in Francia, ma ha voluto comunque 'passare' per cercare un pieno recupero.

Bernal ha accusato per molto tempo il mal di schiena che lo obbliga ad assumere non la migliore posizione sulla bicicletta. Era successo al Giro del Delfinato e si era poi ritirato, è successo poi durante il Tour con consecutivo ritiro dalla competizioni dopo aver perso diverso tempo in classifica.

Amici miei, voglio dirvi che quest'anno non gareggerò più. Dopo i problemi di salute che ho avuto al Tour De France, mi sono concentrato al 100% sul mio recupero e sul ritorno alle competizioni nel 2021. Sono stati tempi difficili, devo accettarlo. Ma mi hanno riempito di motivazione per lavorare ancora di più e sentirmi di nuovo bene sulla bici, senza dolori e potendo dare davvero a tutto

Impari di più dai momenti brutti che da quelli belli, questo è certo. Ho avuto diversi incidenti nella mia carriera sportiva e da ognuno ho imparato qualcosa di nuovo su me stesso, e questo non fa certo eccezione. Quindi ora testa bassa e lavorare

Non solo, Bernal non correrà più nel 2020 e rientrerà solo nella prossima stagione. Dal restart dopo il lockdown, il corridore della Ineos ha corso per 26 giorni, vincendo la 3a tappa della Route d'Occitanie (la Saint-Gaudens-Col de Beyrède). Poi le sfide perse contro Roglic al Tour de l'Ain e al Giro del Delfinato prima del ko al Tour de France. La Ineos sarà invece alla Vuelta con Froome e Bernal.

