Especial, con più di 390 km da scalare e 22700 metri di dislivello. 7 tappe per velocisti, 9 arrivi in salita e 2 cronometro. 3,417 km complessivi di cui 40,9 km a crono. Questi sono solo alcuni dei numeri della Vuelta n° 76 che partirà dalla cattedrale di Burgos. Si chiude la stagione dei Grandi Giri: due favoriti su tutti, Primoz Roglic e Egan Bernal. Lo sloveno ha vinto le ultime Roberto Heras vinse tre edizioni in fila. Occhio però al colombiano, la Tripla Corona (la vittoria di tutti e tre i Grandi Giri in carriera). Dal 2000 ad oggi ci sono riusciti solo Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome. In corsa anche corridori come Richard Carapaz, che arriva Landa, Uran e il nostro Fabio Aru che ha fatto 43 GPM, tre di categoria, con più di 390 km da scalare e 22700 metri di dislivello. 7 tappe per velocisti, 9 arrivi in salita e 2 cronometro.di cui 40,9 km a crono. Questi sono solo alcuni dei numeri dellache partirà dalla cattedrale di. Si chiude la stagione dei Grandi Giri: due favoriti su tutti,. Lo sloveno ha vinto le ultime due edizioni della Vuelta e vuole fare tris. Cosa che non capita dal 2005, quandovinse tre edizioni in fila. Occhio però al colombiano, vincitore del Giro a maggio , che potrebbe - in caso di conquista della Vuelta - diventare l'8° corridore nella storia a completare(la vittoria di tutti e tre i Grandi Giri in carriera). Dal 2000 ad oggi ci sono riusciti solo Alberto, Vincenzoe Chris. In corsa anche corridori come Richard, che arriva dall'oro olimpico di Tokyo e il nostroche ha fatto una grande Vuelta a Burgos . Ecco nel dettaglio, tutte le tappe della Vuelta 2021.

Il dettaglio delle tappe

14 agosto, Tappa 1: Burgos-Burgos, cronometro di 7,1 km

La Vuelta si apre e si chiude con una cronometro, cosa che non capitava da anni. Si parte da Burgos, con uno start molto scenico visto che ciascun corridore partirà dall'interno della Cattedrale di Burgos. Partenza tutta in salita, e si scalerà l'Alto del Castillo (3a categoria) con scollinamento dopo 2,5 km. Poi tratto di discesa e ultimi 3,6 km tutti in pianura. Decisivo sarà proprio la parte di salita iniziale, che potrebbe tagliare fuori gli specialisti della crono. Le ultime due prove contro il tempo viste alla Vuelta (Mirador de Ézaro 2020 e Pau 2019) sono state entrambe vinte da Primoz Roglic. Lo sloveno riuscirà a ripetersi? Del resto è diventato, un paio di settimane fa, campione olimpico a cronometro.

GPM e altimetrie:

-Al km 2,5 Alto del Castillo di 3a categoria (quota 942 metri): salita di 1,2 km al 7,1%,

-Orario di partenza: primo corridore a partire alle 17.19, ultimo alle 20.22,

-Orario previsto d'arrivo: 20.30,

15 agosto, Tappa 2: Caleruega-Burgos Gamonal di 166,7 km

Prima tappa in linea di questa Vuelta, con probabile volata finale a Gamonal, quartiere di Burgos. Grazie agli abbuoni, il vincitore potrà sfilare la maglia roja a chi ha conquistato la cronometro. Non sarà però una tappa piatta con diversi sali e scendi sparsi per tutta la tappa. Traguardo volante posto a 16,7 km dall'arrivo (che assegnerà anche secondi di abbono) e occhio al dentello a 3 km dall'arrivo che potrebbe far male ai velocisti puri.

Abbuoni:

-Al km 150 Tardajos (1. 3'', 2. 2'', 3. 1''),

-Orario di partenza: 13.32,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.20 e le 17.41,

16 agosto, Tappa 3: Santo Domingo de Silos-Espinosa de los Monteros di 202,8 km

Primo tappone di montagna di questa Vuelta con un arrivo subito di 1a categoria. Partenza non facile con leggera salita, discesa, un altro dentello, e la prima salita vera con il Puerto del Manquillo. Per quasi 130 km non ci sarà un km di pianura, terreno ideale per chi cerca le fughe. Fase centrale di tappa 'tranquilla' fino all'Alto de Bocos. Salita "solo" di 3a categoria, ma potrebbe esserci volata tra gli uomini di classifica (se la fuga sarà già stata neutralizzata) perché dà secondi di abbuono allo scollinamento. Si chiude con il Picón Blanco che porterà i corridori fino a 1485 metri di altitudine. Ascesa di 7,6 km con pendenza media del 9,3%, con tantissimi tratti oltre la doppia cifra. Vedremo le prime differenze sostanziali in classifica.

GPM e altimetrie:

-Al km 39,2 Puerto del Manquillo di 3a categoria (quota 1420 metri): salita di 7,2 km al 4,3%,

-Al km 182,8 Alto de Bocos di 3a categoria (quota 780 metri): salita 2,8 km al 6,3%,

-Al km 202,8 Picón Blanco di 1a categoria (quota 1485 metri): 7,6 km al 9,3%,

Abbuoni:

-Al km 182,8 Alto de Bocos (1. 3'', 2. 2'', 3. 1''),

-Orario di partenza: 12.10,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.14 e le 17.46,

17 agosto, Tappa 4: El Burgo de Osma-Molina de Aragón di 163,9 km

Dopo le fatiche del Picón Blanco, tornano protagonisti i velocisti. Tappa vallonata, ma non ci sono grosse asperità durante il percorso che porta tutti a Molina de Aragón dove vivremo, con ogni probabilità, il secondo sprint di gruppo di questa Vuelta. Non ci sono GPM, ma occhio all'arrivo perché la strada sarà comunque all'insù (siamo a 1134 metri di quota) a favorire i velocisti forti sulle pendenze.

-Orario di partenza: 13:38,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.20 e le 17.41,

18 agosto, Tappa 5: Tarancón-Albacete di 184,4 km

Una delle tappe più "facili", almeno dal punto di vista altimetrico, di questa Vuelta. Si arriva ad Albacete con una frazione quasi totalmente piatta, con un solo dentello dopo Villamayor de Santiago nella prima parte. Ci sarà un'altra volata, la terza di questa Vuelta.

-Orario di partenza: 13.30,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.18 e le 17.42,

19 agosto, Tappa 6: Requena-Cullera di 158,3 km

Tappa molto particolare. Si parte in quota, a 600 metri, poi lentamente si scende fino a toccare quota 10 metri con il passaggio a Catarroja. Nella prima parte ci saranno anche diversi dentelli che favoriranno le azioni in fuga. Da Catarroja sarà tutta pianura fino all'arrivo dove ci sarà un GPM di 3a categoria. L'Alto de la Montaña de Cullera di 1,9 km, ma al 9,4% di pendenza media. Un vero e proprio muro. Attaccanti favoriti, ma se dovesse arrivare il gruppo compatto occhio alla volata” tra gli uomini di classifica. Si può andare a caccia di abbuoni.

-Orario di partenza: 13.45,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.21 e le 17.41,

20 agosto, Tappa 7: Gandía-Balcón de Alicante di 152 km

Seconda frazione con arrivo in salita di 1a categoria. Si parte con il Puerto La Llacuna, altro 1a categoria, poi Puerto de Benilloba e Puerto de Tudons. Qui la fuga sarà già bella che andata. Occhio alla discesa e, dopo il traguardo volante di Reulleu, si sale ancora verso il Puerto El Collao. Non finisce qui perché a 13,7 km dal traguardo avremo il Puerto de Tibi, 3a categoria (GPM con 5,3% di pendenza), ma con secondi di abbuono al passaggio. Altra discesa da non sottovalutare e si sale ancora fino al Balcón de Alicante. Si arriva quasi a quota 1000 metri, ma occhio alle pendenze. 8,4 km al 6,2% pendenza media, ma si supera la doppia cifra negli ultimi 3 km di salita, con tratto più duro al 14%. Spiana per qualche metro, fino a ritrovare il 10,8% di pendenza all'arrivo.

-Orario di partenza: 13.07,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.18 e le 17.43,

21 agosto, Tappa 8: Santa Pola-La Manga del Mar Menor di 173,7 km

Nuova tappa facile dopo l'arrivo in salita ad Alicante. Si va verso La Manga del Mar Menor, ma occhio comunque a qualche asperità dopo il traguardo volante di Cartagena e dopo il passaggio ad El Algar. Andrà via sicuramente la fuga, con l'idea di guadagnare su queste salitelle. Niente di eccezionale, però; se la squadre dei velocisti si organizzeranno come sanno, ci sarà un'altra volata.

-Orario di partenza: 13.18,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.20 e le 17.42,

22 agosto, Tappa 9: Puerto Lumbreras-Alto de Velefique di 188 km

La "prima settimana" si chiude con una delle tappe più dure di questa Vuelta. Si arriva sull'Alto de Velefique, primo hors catégorie di questa edizione, piazzato dopo 188 km. Partenza tra virgolette facile, fino al km 64 quando si comincerà a scalare l'Alto de Cuatro Vientos. Poi lunghissima salita dell'Alto Collado Venta Luisa (29 km di ascesa), la cima più alta di questa edizione con i suoi 1967 metri di altitudine. Poi l'Alto de Castro de Filabres che dà anche secondi di abbuono. Non è finita qui perché, la discesa dopo questo GPM potrà essere determinante in questa tappa, soprattutto per prendere in testa l'ultima salita di giornata. 13,2 km al 6,4%. Nei primi km è dura, con due km che vanno oltre il 12% di pendenza. Spiana proprio nel finale, ma si arriverà comunque ai 1800 metri di quota (seconda cima più alta di questa Vuelta) e potranno venire fuori dei bei distacchi a delineare la classifica generale.

-Orario di partenza: 11.55,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.12 e le 17.49,

23 agosto, primo giorno di riposo

Primo giorno di riposo utile per ricaricare le batterie. Possibile qualche ritiro tattico? Dopo la Vuelta, infatti, non ci sarà il Mondiale ma gli Europei in Trentino dove i favoriti saranno i velocisti. Considerando che nelle due settimane successive resteranno un massimo di 3-4 tappe adatte alle ruote veloci, potremo perdere qualche sprinter che preferirà un approccio diverso ai campionati europei. Ci sarà poi il solito giro di tamponi, inoltre, per verificare la condizione di tutti i corridori.

24 agosto, Tappa 10: Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria di 189 km

Si ricomincia con la tappa di Rincón de la Victoria. Frazione molto semplice fino al primo e unico GPM di giornata: il Puerto de Almáchar, posto dopo 173,9 km. È un 2° categoria di 10,9 km al 4,9%. Sarà durissima vedere qualche sprinter puro che riesca a passare indenne da questa salita. Poi giù in picchiata in discesa fino al traguardo (13,1 km di discesa, solo gli ultimi 2 in pianura). Resta una delle migliori frazioni per i tentativi di fuga.

-Orario di partenza: 12.15,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.17 e le 17.45,

25 agosto, Tappa 11: Antequera-Valdepeñas de Jaén di 133,6 km

Non è una vera e propria tappa di montagna, ma ci sarà sicuramente qualche attacco sulla salita finale (non classificato però come GPM). Altro terreno fertile per le fughe visto i tanti sali e scendi nel percorso. Al km 125,8 c'è il Puerto de Locubin (1095 metri di altitudine): è un 2° categoria, ma con secondi di abbuono a disposizione. La fuga potrebbe già essere stata neutralizzata in quel momento. Poi discesa e si arriva a Valdepeñas de Jaén. Rampa di 1,9 km, con pendenza superiore al 20% nel km finale. Qui si possono perdere anche più di 30''.

-Orario di partenza: 13.57,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.21 e le 17.40,

26 agosto, Tappa 12: Jaén-Córdoba di 175 km

Altra tappa di difficile interpretazione. Non ci sono grosse problematiche fino al km 126, quando ci sarà il primo GPM, quello dell'Alto de San Jerónimo che è comunque un 3a categoria. Molto più duro l'Alto del 14% (si chiama così), che è un 2a categoria di 7,2 km al 5,6%. C'è rimasto qualche velocista? Perché dopo la discesa è piatta fino a Córdoba. Potrà essere un'occasione per le ruote veloci, ma dovranno essere brave le squadre a tenere controllata la corsa. Sull'Alto del 14% ci aspettiamo, infatti, più di qualche scatto.

-Orario di partenza: 12.56,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.18 e le 17.43,

27 agosto, Tappa 13: Belmez-Villanueva de la Serena di 203,7 km

Qui non ci sono dubbi, questa sarà una tappa per velocisti. Qualche sali e scendi nella parte iniziale, poi si va spediti fino a Villanueva de la Serena dove è atteso lo sprint di gruppo. Molto ravvicinato il traguardo volante, a poco più di 10 km dall'arrivo. Molto probabilmente non ci sarà volata già a Don Benito per non disperdere energie utili.

-Orario di partenza: 12.18,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.16 e le 17.45,

28 agosto, Tappa 14: Don Benito-Pico Villuercas di 165,7 km

Qui si farà eccome la differenza in classifica. Prima parte senza grosse asperità, fino al Puerto Berzocana dopo 86,7 km. Abbiamo già superato quota 1000 metri di altitudine. Si continua a salire fino a 1415 metri con l'Alto Collado de Ballesteros (1a categoria al 14% di pendenza media). Si farà tanta fatica. Discesa e ancora diversi sali e scendi, con il traguardo volante di Alia comunque posto in salita. Al km 151,2 comincerà l'ultima salita di giornata, la più importante: si scala il Pico Villuercas di 14,5 km al 6,2%. Una salita non impossibile se presa singolarmente, ma arriva dopo tanti km in una tappa senza metri di pianura. Occhio però alla parte finale: si andrà al 15% quando saremo a quota 1580 metri.

-Orario di partenza: 12.50,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.16 e le 17.46,

29 agosto, Tappa 15: Navalmoral de la Mata-El Barraco di 197,5 km

Altra tappa di montagna, con due GPM di 1a categoria, ma senza arrivo in salita. Avremo l'Alto de la Centenera (15,1 km al 5,5%) e immediatamente dopo il Puerto de Pedro Bernardo di 2a categoria (9 km al 4,2%). Dopo un tratto di discesa, ecco il Puerto di Mijares che toccherà quota 1570 metri (20,4 km al 5,4%). Salite non impossibili, ma molto molto lunghe. Nuova discesa e ci sarà il Puerto San Juan de Nava posto a 5,4 km dal traguardo. È un 3a categoria, ma dà secondi di abbuono e ci potrà essere bagarre. Poi discesa fino al traguardo di El Barraco: potrebbe esserci volata tra gli scalatori rimasti.

-Orario di partenza: 11.35,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.12 e le 17.51,

30 agosto, secondo giorno di riposo

Secondo e ultimo giorno di riposo della Vuelta. Tra ritiri e tamponi, sarà un giorno di riflessioni. Chi sarà contento della sua corsa, chi si leccherà le ferite per il tempo perso in classifica generale.

31 agosto, Tappa 16: Laredo-Santa Cruz de Bezana di 180 km

Comincia la terza settimana della Vuelta con una delle ultime occasioni per i velocisti. Ci sarà qualche dentello qua e là, come l'Alto de Hijas (3a categoria) dopo 106,2 km, ma non dovrebbero esserci problemi in vista della volata di gruppo a Santa Cruz de Bezana. Almeno per gli sprinter che sono rimasti in gruppo...

-Orario di partenza: 12.49,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.17 e le 17.44,

1° settembre, Tappa 17: Unquera-Lagos de Covadonga di 185,8 km

È il primo dei due tapponi decisivi di questa Vuelta. 4 GPM, due di 1a categoria e finale su un GPM hors catégorie. Si parte con l'Altu de Hortigueru (3a categoria), poi si comincia a fare fatica con La Collada Llomena: 1a categoria di 7,6 km al 9,3%, con punte al 14%. Salita che verrà ripetuta una seconda volta dopo la discesa di San Xuan, questa volta ci saranno anche secondi di abbuono a disposizione al passaggio in cima. Nuova discesa fino alla salita dei Covadonga: GPM di 12,5 km al 6,9%. Al km 2 saremo già al 10%, poi si va oltre nella parte centrale, con punte massime al 16%. Fortuna per i corridori che spianerà un po' sul finale, con dei tratti - addirittura - in contro pendenza. Arrivarci però su quei tratti, senza aver perso tanto tempo nella prima parte della salita.

-Orario di partenza: 12.10,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.14 e le 17.48,

2 settembre, Tappa 18: Salas-Altu d’El Gamoniteiru di 162,6 km

È la tappa regina di questa edizione, con arrivo sull'Altu d'El Gamoniteiru di categoria especial. Si giunge a quota 1772 metri di altitudine (terza cima più alta di questa Vuelta) che arriva dopo due GPM di 1a categoria e uno di 2a. Prima parte molto ostica con il Puertu de San Llaurienzu (9,9 km all'8,6%, con picco al 16%) e poi l'Altu de La Cobertoria (7,9 km all'8,6%, con picco al 14%). Se non si è al top, si può perdere terreno già a metà corsa. Dopo aver raggiunto la vallata si potrà respirare un po', ma dal km 132,5 si torna a salire con l'Altu de La Segá o del Cordal di 2a categoria. 12,2 km al 3,8%, ma potrebbe esserci volata per gli abbuoni. Poi il gran finale, con gli ultimi 14,6 km quasi tutti in doppia cifra. C'è giusto un tratto che spiana a metà salita a 'rovinare' la pendenza media (9,8%). Picco del 14,5%, ma sarà una salita estenuante.

-Orario di partenza: 12.38,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.17 e le 17.45,

3 settembre, Tappa 19: Tapia-Monforte de Lemos di 191,2 km

Ultima occasione per i velocisti rimasti in corsa, anche se la conformazione della tappa favorisce sicuramente gli attaccanti. Anche perché ci saranno tre GPM nello spazio di 60,9 km. Alto da Sela d'Entorcisa, Alto de Garganta e Alto de Barbeitos. Sono uno di 3a e gli altri due di 2a categoria. Il gruppo farà di tutto che potrà per tenere compatta la corsa, ma l'aspetto altimetrico si addolcirà solo dopo il traguardo volante di Oural, dopo 163,6 km. Le ruote veloci potrebbero essersi già staccate prima di quel momento. Se qualcuno sarà rimasto, però, diventa il favorito visto che è tutta piatta fino al traguardo di Monforte de Lemos.

-Orario di partenza: 12.11,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.15 e le 17.47,

4 settembre, Tappa 20: Sanxenxo-Mos Castro de Herville di 202,2 km

Ultima occasione per definire la classifica prima della temibile cronometro finale. Tappa lunga, 202,2 km, con 5 GPM sul percorso, tutti concentrati negli ultimi 100 km. Si parte con l'Alto de Vilachán (3a categoria), poi l'Alto de Mabia (2a categoria) e l'Alto de Mougias (1a categoria). Dopo il traguardo volante ecco l'Alto de Prado che darà secondi di abbuono. Si chiude con l'Alto Castro de Herville, che però non può far paura. 9,7 km al 4,8%, è solo” un 2a categoria. Che arriva, però, dopo 202 km e tre settimane di fatica. Potrà fare la differenza?

-Orario di partenza: 11.47,

-Orario previsto d'arrivo: tra le 17.14 e le 17.49,

5 settembre, Tappa 21: Padrón-Santiago de Compostela, cronometro di 33,8 km

Si chiude con la cronometro finale di Santiago de Compostela. Cronometro medio-lunga di 33,8 km, che favorirà - in chiave classifica - chi è abituato a far bene nelle prove contro il tempo. Sarà il giorno di Roglic? La disfatta di Landa? Non è detto, bisognerà vedere come arriveranno questi corridori dopo l'ultima intensa settimana. Crono, comunque, non totalmente pianeggiante con la strada che salirà da Bertamiráns fino al km 20. Anche il finale è in leggera ascesa.

-Orario di partenza: primo corridore a partire alle 16.29, ultimo alle 19.49,

-Orario previsto d'arrivo: 20.31,

