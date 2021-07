Mikel Landa? Uno dei corridori Clásica di San Sebastián dove farà ufficialmente il suo ritorno a quasi tre mesi da quella botta tremenda. Vi ricordate? Uno dei corridori più sfortunati visti nei Grandi Giri . All'ultimo Giro d'Italia poteva ambire a qualcosa di importante (vi ricordate che squadra?), ma si fratturò la clavicola nella frazione di Cattolica , dovendo così lasciare la corsa rosa dopo 5 tappe. Il periodo di recupero è stato lunghissimo e il basco non è riuscito a tornare in tempo né per il Tour né per le Olimpiadi di Tokyo, ma sarà presente invece alla prossima Vuelta . Con quali obiettivi? Neanche Landa lo sa perché devo ancora testarsi dopo il lungo infortunio. Prima tappa di questo rientro sarà proprio nella Classica di “casa”, ladove farà ufficialmente il suo ritorno a quasi tre mesi da quella botta tremenda.

Le parole di Mikel Landa

Sicuramente sarò al via della Vuelta. Non so con quale obiettivo, se starò più o meno bene, ma ci sarò. Sinora è stato più complicato di quanto pensassi. Sinceramente pensavo di riprendermi prima tanto che speravo di essere alle Olimpiadi, ma ora sto bene. Le sensazioni sono buone. Non mi do obiettivi al momento, se non continuare la preparazione e arrivare al meglio alla Vuelta

Dopo la Clásica di San Sebastián del 31 luglio, il corridore basco è stato convocato anche per il Circuito de Getxo che si disputerà il 1° agosto e per la Vuelta a Burgos che inizierà il 3 di agosto. Tutte tappe fondamentali per capire cosa potrà fare Landa alla Vuelta.

