76esima Vuelta a España. Sabato 14 agosto si parte con la cronometro di Burgos per tre settimane di grande spettacolo e imprevedibilità che contraddistinguono la corsa a tappe spagnola. Tanti i corridori che punteranno alla classifica come Primoz Roglic e Egan Bernal che sarà scortato Carapaz (o farà lui il capitano?). Si preannuncia una bella sfida anche tra le ruote veloci: Démare, Matthews e dovrebbe rientrare anche Caleb Ewan Cerny e lo Tratnik ( Tutto pronto per il via della. Sabato 14 agosto si parte con la cronometro di Burgos per tre settimane di grande spettacolo e imprevedibilità che contraddistinguono la corsa a tappe spagnola. Tanti i corridori che punteranno alla classifica comeche sarà scortato dal campione olimpico Richard(o farà lui il capitano?). Si preannuncia una bella sfida anche tra le ruote veloci: Démare, Matthews e dovrebbe rientrare anche Caleb Ewan dopo l'infortunio al Tour . A livello di cronoman, oltre al già citato Roglic, ci proveranno il ceco della Deceunicke lo campione nazionale sloveno a cronometro ), con una prima occasione già nella prima tappa. Vediamo ora la startlist provvisoria (articolo in aggiornamento).

Israel Start-Up Nation

-Ben HERMANS

-Guy NIV

-Carl Fredrik HAGEN

-Chris FROOME

-Sep VANMARCKE

La squadra israeliana si presenta alla Vuelta con Chris Froome apparso in grande difficoltà nell'ultima apparizione sulle strade del Tour de France, chiuso al 133° posto. Attenzione a Ben Hermans che in questa stagione ha già vinto il Giro dell'Appennino.

Froome malconcio, ma arriva comunque al traguardo dopo 14'

AG2R Citroën

-Clément VENTURINI

-Lilian CALMEJANE

-Stan DEWULF

-Jaakko HÄNNINEN

-Geoffrey BOUCHARD

-Marc SARREAU

La stella del team transalpino è Bouchard, vincitore della classifica scalatori al Giro d'Italia, classifica che aveva conquistato anche alla Vuelta nel 2019.

UAE Emirates

-Ryan GIBBONS

-Jan POLANC

-Rafal MAJKA

-David DE LA CRUZ

-Matteo TRENTIN

-Rui OLIVEIRA

Il team arriva dalla vittoria del Tour de France con Pogacar e porta in Spagna uno degli uomini decisivi di quel successo: Majka. Ci sarà anche Matteo Trentin che cercherà di replicare il poker di vittorie del 2017, anche se la concorrenza sugli sprint è notevole. Il vero obiettivo dell'atleta di Borgo Valsugana sarà quello di preparare il Mondiale di Leuven dove potrà essere uno dei favoriti. E Pogacar? Pare che lo sloveno abbia vinto il braccio di ferro col suo team che voleva fargli fare la doppietta Tour+Vuelta, con il bronzo olimpico però esausto.

Matteo Trentin senza paura: attacca ai -27

BikeExchange

-Tsgabu GRMAY

-Mikel NIEVE

-Damien HOWSON

-Michael MATTHEWS

-Lucas HAMILTON

-Esteban CHAVES

-Robert STANNARD

Si punta alle volate con Matthews che ha conteso a Mark Cavendish la maglia verde del Tour fino all'ultima tappa. Chaves sarà l'uomo per le montagne, anche se il secondo posto al Giro d'Italia risale ormai a 5 anni fa. Punterà più alle vittorie di tappa che alla classifica generale?

Intermarché-Wanty Gobert

-Jan HIRT

-Andrea PASQUALON

-Rein TAARAMÄE

-Louis MEINTJES

Il nostro Andrea Pasqualon proverà a ritagliarsi le sue possibilità nelle volate ristrette, mentre sarà Meintjes a puntare alla classifica dopo essere entrato nella top 15 al Tour.

Astana Premier Tech

-Óscar RODRÍGUEZ

-Gorka IZAGIRRE

-Aleksandr VLASOV

-Luis León SÁNCHEZ

La squadra kazaka arriva alla Vuelta per giocarsi la vittoria con Alexander Vlasov: il russo ha sfiorato il podio al Giro, ma ha dimostrato grande solidità in salita. Gli spagnoli Izagirre e Sánchez avranno il compito di mantenerlo protetto in gruppo.

Jumbo Visma

-Primoz ROGLIC

-Sepp KUSS

-Steven KRUIJSWIJK

-Sam OOMEN

-Antwan TOLHOEK

-Robert GESINK

-Lennard HOFSTEDE

La squadra olandese arriva con i suoi assi per ambire al successo finale. Roglic, dopo la delusione del Tour, proverà a conquistare la sua terza Vuelta consecutiva, cosa riuscita l'ultima volta a Roberto Heras nel 2005. Potrà contare su uomini validi come Kuss, Kruijswijk, Oomen e Gesink per fare il ritmo sulle montagne.

Roglic fenomeno: spazza tutti e si prende l'oro, la crono in 220''

Bora Hansgrohe

-Jordi MEEUS

-Patrick GAMPER

-Cesare BENEDETTI

-Felix GROßSCHARTNER

-Maximilian SCHACHMANN

2 vittorie alla Parigi-Nizza fanno di Schachmann uomo da Classiche e sarà il cacciatore di tappe per eccellenza della corsa iberica.

Schachmann raggiunge Powless e i due scoppiano a ridere: "E adesso chi tira?"

Education Nippo

-Lawson CRADDOCK

-Will BARTA

-Hugh CARTHY

-Rigoberto URÁN

Uran, dopo gli impegni al Tour e alle Olimpiadi, ci riprova alla Vuelta. Ci sarà anche Hugh Carty che lo scorso anno chiuse 3° in Spagna (e vincitore della tappa dell'Angliru) e quest'anno proverà a fare l'ultimo passo verso il trionfo.

L'Angliru è di Carthy! Rivivi il suo arrivo

Bahrain Victorious

-Hermann PERNSTEINER

-Santiago BUITRAGO

-Mark PADUN

-Dylan TEUNS

-Wout POELS

-Jan TRATNIK

-Mikel LANDA

-Gino MÄDER

Lo sfortunato ritiro al Giro ha spostato interamente le attenzioni di Mikel Landa su questa Vuelta. Al suo fianco ci sarà Poels, secondo nel ranking della maglia a pois all'ultimo Tour. Verrà aiutato anche da Mäder, Teuns, Pernsteiner e Tratnik. Occhio, però, c'è anche un certo Mark Padun che all'ultimo Giro del Delfinato sembrava andasse più forte di Pogacar.

Padun vince in salita, sforzo da leader per Porte

Trek Segafredo

-Quinn SIMMONS

-Giulio CICCONE

-Juan Pedro LÓPEZ

-Michel RIES

-Gianluca BRAMBILLA

La punta è sicuramente Giulio Ciccone che potrebbe essere di fronte alla prima vera chanche di un podio in un Grande Giro. Se dovesse saltare il piano classifica, Brambilla avrebbe il via libera per le fughe.

Ciccone attacca in discesa, con lui Bettiol e Bardet

Deceuninck Quick Step

-Josef CERNY

-James KNOX

-Jannik STEIMLE

-Bert VAN LERBERGHE

-Zdenek STYBAR

-Fabio JAKOBSEN

-Florian SÉNÉCHAL

-Mauri VANSEVENANT

Il Wolfpack arriva senza pressioni a questa Vuelta e imposta una squadra in funzione di Jakobsen che vuole ritornare sui suoi livelli dopo il tremendo incidente al Giro di Polonia 2020. Da non sottovalutare anche Sénéchal, secondo alla Gent-Wevelgem dello scorso anno.

Il tenero abbraccio tra Cavendish e Fabio Jakobsen

Ineos Grenadiers

-Daniel MARTÍNEZ

-Thomas PIDCOCK

-Adam YATES

-Egan BERNAL

-Richard CARAPAZ

-Pavel SIVAKOV

Una squadra, almeno sulla carta, esagerata. La Ineos si concentra sulle montagne e porta una squadra di corridori che presi singolarmente potrebbero essere capitani in qualsiasi altro team: Daniel Martínez (incontenibile al Giro), Pidcock (campione olimpico di MTB), Adam Yates (un quarto posto al Tour), Bernal (vincitore al Tour e al Giro), Carapaz (campione olimpico) e Sivakov (vincitore di un Tour of the Alps). Il capitano sarà Bernal, ma in caso di necessità il piano b non sarà difficile da trovare.

IL CAPOLAVORO DI RICHARD CARAPAZ: RIVIVI IL SUO ARRIVO

Movistar

-José Joaquín ROJAS

-Gonzalo SERRANO

-Alejandro VALVERDE

-Enric MAS

-Miguel Ángel LÓPEZ

-Gregor MÜHLBERGER

-Carlos VERONA

Miguel Ángel López è reduce da un Tour de France da comparsa passato all'ombra di Enric Mas. Alla Vuelta, López, ha già un terzo posto in bacheca e insieme al veterano Valverde tenterà di movimentare la corsa.

Fair play Valverde: Kuss gli 'ruba' la vittoria, ma va subito a complimentarsi

Lotto Soudal

-Gerben THIJSSEN

-Andreas KRON

-Kobe GOOSSENS

-Maxim VAN GILS

-Florian VERMEERSCH

-Harm VANHOUCKE

-Caleb EWAN

-Steff CRAS

La Lotto Soudal sbarca in Spagna con un solo piano: portare Ewan a disputare gli sprint nella migliore condizione possibile. L'australiano vanta già 5 vittorie al Tour, 5 al Giro (in cui ha lasciato il segno anche in questo 2021 con 2 tappe) e una alla Vuelta. Quest'anno voleva vincere in tutti i Grandi Giri nella stessa stagione (cosa capitata solo a tre corridori nella storia), ma non sarà questo il caso dopo lo 0 al Tour de France.

Scontro pazzesco Ewan-Sagan all'ultima curva: rivivi la volata

Burgos

-Ángel MADRAZO

-Jetse BOL

-Daniel NAVARRO

La Professional spagnola è tra le invitate alla corsa di casa. Ángel Madrazo ha vinto la tappa all'Observatorio Astrofísico de Javalambre nel 2019 e ci riproverà ancora. Dani Navarro, ex gregario di Contador, provò a mettersi in proprio ma senza successi nei Grandi Giri. Proverà almeno a conquistare una tappa.

Caja Rural

-Jonathan LASTRA

-Jon ABERASTURI

-Julen AMEZQUETA

-Jhojan GARCÍA

La Caja Rural è la seconda professional del gruppo e proverà a farsi vedere in volata con Aberasturi che ha già vinto al Giro di Slovenia in questa stagione.

Euskaltel Euskadi

-Mikel ITURRIA

-Luis Ángel MATÉ

-Mikel BIZKARRA

-Xabier Mikel AZPARREN

-Joan BOU

-Gotzon MARTÍN

-Ibai AZURMENDI

-Unai CUADRADO

La professional basca si affida al capitano Luis Ángel Maté per ottenere qualche risultato di prestigio. Ad inizio carriera aveva provato a fare classica senza troppo successo, in questa stagione si è fatto notare con un 6° posto al Volta a la Comunitat Valenciana.

DSM (ufficiale)

-Thymen ARENSMAN

-Romain BARDET

-Alberto DAINESE

-Nico DENZ

-Chad HAGA

-Michael STORER

-Chris HAMILTON

-Martijn TUSVELD

La DSM schiera un team in supporto di Bardet che vuole migliorare il 7° posto dell'ultimo Giro d'Italia. Il francese è uno degli outsider più accreditati per il podio. La perdita di Hindley può essere un brutto colpo per la sua corsa. Al suo fianco ci saranno però Storer e Hamilton che hanno mai raggiunto la maturità in corsa.

Caruso e Bardet insieme al traguardo, il bel gesto tra i due

Alpecin Fenix

-Otto VERGAERDE

-Jay VINE

-Floris DE TIER

La professional belga non avrà a disposizione la stella van der Poel che a fine agosto sarà impegnato nei Mondiali di Mountain Bike in Val Gardena. In attesa di capire se ci sarà o meno Merlier, spazio a Vine che si è dimostrato un buon scalatore.

VAN DER POEL, CADUTA PAZZESCA! L'OLANDESE RIPARTE MA POI SI RITIRA

Groupama FDJ

-Olivier LE GAC

-Arnaud DÉMARE

-Kevin GENIETS

Démare partecipa alla Vuelta per la prima volta per arrotondare le sue statistiche nei Grandi Giri: 5 tappe al Giro e 2 al Tour per il vincitore della Sanremo 2016. La Groupama sarà come al solito al suo servizio per l'assalto alle volate.

A Valencia vince ancora Démare: rivivi la volata

Cofidis

-Fernando BARCELÓ

-Piet ALLEGAERT

-Rémy ROCHAS

-José HERRADA

-Jesús HERRADA

-Guillaume MARTIN

I francesi hanno lavorato per un buon piazzamento nella generale al Tour con Guillaume Martin (8°) che sarà presente anche alla Vuelta per cercare qualcosa di più. Jesús Herrada può essere una mina vagante, lui che ha già vinto nella corsa di casa.

Qhubeka NextHash

-Sander ARMÉE

-Fabio ARU

-Reinardt JANSE VAN RENSBURG

-Domenico POZZOVIVO

C'è grande curiosità di vedere all'opera la Qhubeka NextHash che avrà come capitano il nostro Domenico Pozzovivo, sfortunato al Giro e in cerca di riscatto in una corsa che lo ha visto sesto nel lontano 2013. Vecchi ricordi anche per Fabio Aru che esplose alla Vuelta 2014 (poi vinta nel 2015) dove colse una straordinaria vittoria. Un'incognita il corridore sardo che non conclude un Grande Giro dal 2019.

Aru, giornata nera: si stacca, manda a quel paese la moto e si ritira

