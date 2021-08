Ciclismo

Ciclismo, Vuelta 2021: Trentin ci prova, ma vince Senechal. Rivivi la volata di Villanueva

VUELTA 2021 - La Deceunick perde la sua punta di diamante Jacobsen all'ultimo chilometro per una foratura, ma Senechal non sbaglia i tempi e batte allo sprint un ottimo Trentin. Altro piazzamento per Dainese, terzo al traguardo. La Deceunick si conferma un'armata e centra il terzo successo alla Vuelta.

00:02:45, 44 minuti fa