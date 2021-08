Ciclismo

Ciclismo, Vuelta - Cort Nielsen esulta! Roglic guadagna sui rivali, terzo Bagioli: rivivi l'arrivo

VUELTA - Magnus Cort Nielsen va in fuga, resiste al ritorno del gruppo e vince la sesta tappa con finale molto impegnativo. Primoz Roglic lo va a prendere ma non lo supera e chiude secondo: rivali staccati e di nuovo in maglia rossa. Ottimo terzo Andrea Bagioli.

00:01:39, 30 minuti fa