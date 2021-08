Ciclismo

Ciclismo, Vuelta - Damiano Caruso: "Sono pronto alla battaglia, sono qui per Landa"

VUELTA - Nessuna ambizione di classifica, almeno per il momento, per Damiano Caruso che arriva a questa Vuelta con l'obiettivo di aiutare Mikel Landa al miglior piazzamento possibile. Non cambiano, dunque, le gerarchie nonostante il 2° posto maturato all'ultimo Giro d'Italia. Il ragusano spiega, però, di essere interessato a vincere una tappa.

00:00:59, 13 minuti fa