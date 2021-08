Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Altra caduta: Zeits buttato giù da un corridore dell'Alpecin Fenix

VUELTA DI SPAGNA - Anche la 6a tappa è caratterizzata da diverse cadute, ai -50 finisce a terra Zeits della BikeExchange che viene buttato giù da un corridore dell'Alpecin Fenix, non meglio identificato. Da quel momento in poi la formazione di Michael Matthews non tirerà più per riprendere la fuga.

