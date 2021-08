Classifiche e risultati

Vuelta di Spagna Tutte le salite della Vuelta 2021: l'Altu d'El Gamoniteiru fa paura UN GIORNO FA

CHI VINCE LA VUELTA 2021? Primoz Roglic Egan Bernal Richard Carapaz Adam Yates Giulio Ciccone Miguel Ángel López Enric Mas Hugh Carthy Aleksandr Vlasov Guillaume Martin Romain Bardet Mikel Landa

Volevamo vincere con Jakobsen

Il mio bilancio personale è positivo. L'obiettivo della squadra per oggi era tenere la maglia bianca e vincere con Fabio Jakobsen. Purtroppo non ci siamo riusciti a centrare tutto, ma Jakobsen avrà certamente altre occasioni perché sta pedalando davvero molto bene

Voglio tenere la maglia bianca

Per quanto riguarda me, sono contentissimo di aver conservato la maglia bianca, ma so che la prossima sarà una tappa difficile, con il primo arrivo in salita al Picón Blanco

Un pensiero alla maglia roja?

Se i grandi si guardassero e mi lasciassero andare ma… Credo che questo sia solo un sogno

Cadute, sfida Aranburu-Roglic, poi vince Philipsen: gli highlights

Vuelta, dove vederla in tv e in live streaming

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Ajò! Ajò! Quando Aru vinse la Vuelta facendo impazzire Magrini

Vuelta di Spagna Vuelta 2021: risultati e highlights di tutte le tappe IERI A 02:17