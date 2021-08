Tra poco il report completo...

3 in fuga: occhio al vento

Pronti, via e parte la prima fuga di questa Vuelta, con l'attacco di Diego Rubio (Burgos), Sergio Martín (Caja Rural) e Azparren (Euskaltel Euskadi). I tre guadagnano anche più di 4 minuti sul gruppo maglia roja, ma ai -100 km il plotone si avvicina già a 1' di distanza grazie alla spinta della Deceuninck Quick Step di Jakobsen e della Groupama-FDJ di Démare. In gruppo c'è un po' di apprensione dai -60 in poi, con il vento che costringe Jumbo Visma e Ineos Grenadiers a portarsi davanti. Il vento, per fortuna, perde potenza e il gruppo può calmarsi, mentre a 31,5 km dall'arrivo resta un solo corridore all'attacco: Diego Rubio.

Aranburu vuole la roja, ma vince Philipsen

Ai -20,6 km viene neutralizzata la fuga e l'Astana si mette in testa in vista del traguardo volante per Aranburu, ma a Tardajos è Fabio Jakobsen ad imporsi davanti al basco che prende comunque 2'' di abbuono. È bagarre tra le squadre dei velocisti già a 10 km dal traguardo ed ecco la prima maxi caduta di questa Vuelta, dove a farne ne spese sono maggiormente i corridori della Bora Hansgrohe (ai -4,2 km). Si entra nell'ultimo km con la Deceuninck di Jakobsen in testa, troppo dietro i Groupama-FDJ di Démare. In volata è invece Jasper Philipsen ad infilare tutti, battendo Jakobsen e Matthews. 4° Molano lanciato da Trentin, solo 5° Aranburu che non riesce così a sfilare la roja a Roglic.

