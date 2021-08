Una volata non scontata quella che si è disputata sul traguardo di Cordoba. Un attacco di Giulio Ciccone sull'ultimo GPM di giornata innesca un quartetto che mette in grande difficoltà il gruppo obbligato a una lunga rincorsa fino all'ultimo chilometro. Alla fine, lo sprint è una questione tra Magnus Cort Nielsen e Andrea Bagioli: l'italiano della Deceunick sferra uno scatto potente, ma per pochi centimetri a vincere è ancora il danese della EF, beffato ieri sul muro di Valdepenas. Niente da fare per Michael Matthews e Matteo Trentin, nonostante l'intenso lavoro delle loro squadre per portare il gruppo alla volata. Caduta a 50km dall'arrivo per Primoz Roglic, fortunatamente senza conseguenze. Maglia rossa sempre sulle spalle di Eiking.

Cort Nielsen vince la 12a tappa della Vuelta 2021 Credit Foto Getty Images

La classifica di tappa

1. CORT NIELSEN 3h44m21s 2. BAGIOLI s.t 3. MATTHEWS s.t 4. TRENTIN s.t. 5. KRON s.t. 6. GROSSSCHARTNER s.t. 7. SOTO s.t. 8. ROUX s.t. 9. BRAMBILLA s.t. 10. TUSVELD s.t.

8 fuggitivi, ma la UAE controlla

Dopo 90 km riesce ad evadere la fuga di giornata: Sebastian Berwick (Israel Start-Up Nation), Sander Armee (Qhubeka NextHash), Mikel Iturria Segurola (Euskaltel), Jetse Bol (Burgos-bH), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Maxim van Gils (Lotto Soudal) e Chad Haga (Team DSM). Vantaggio massimo inferiore ai 2 minuti grazie al lavoro intenso della UAE di Matteo Trentin.

Fuggitivi tappa 12 Vuelta Credit Foto Getty Images

Seconda caduta settimanale per Roglic

A circa 50 km dall’arrivo c’è una caduta nelle parti alte del gruppo. Coinvolto anche Primoz Roglic che evita per poco il filo spinato presente a bordo strada su cui finisce lo sfortunato Nelson Oliveira. Attardati dalla caduta anche Adam Yates e Gino Mader tra i big della classifica. La Jumbo-Visma scorta il suo capitano, senza problemi fisici, immediatamente in gruppo.

Vuelta, brutta caduta tra il filo spinato: c'è anche Roglic

Ciccone accende la miccia nel finale

Sull'ultima salita di giornata è Giulio Ciccone ha infiammare la corsa con uno scatto a 2 chilometri dal GPM. Lo raggiungono rapidamente Vine, Bardet e Henao con cui guadagna un tesoretto di 30 secondi allo scollinamento. La discesa è tecnica e i battistrada tengono a distanza il gruppo che si organizza solo nel finale in pianura.

Ciccone all'attacco, Vuelta 2021 Credit Foto Getty Images

Un grande Bagioli non basta in volata

Gli ultimi chilometri sono caratterizzati da un furioso inseguimento del gruppo guidato da Bike Exchange (per Matthews) e UAE Emirates (per Trentin). I battistrada vengono ripresi sotto al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Per la volata sono decisivi i piazzamenti in gruppo: Cort Nielsen e Bagioli si presnetano ai 300 metri nelle prime posizioni e si giocano la vittoria. Il danese anticipa lo sprint, l'aostano tenta la rimonta ma a vincere è l'uomo della EF per mezza ruota. Solo terzo Matthews davanti a Trentin, piazzamanto anche per Gianluca Brambilla classificatosi nono.

Bis di Cort davanti a Bagioli, rivivi la volata a Cordoba

Classifiche e risultati

La classifica generale

1. EIKING 41h48m57s 2. MARTIN +58'' 3. ROGLIC +1'56'' 4. MAS +2'31'' 5. LOPEZ +3'28'' 6. HAIG +3'55'' 7. BERNAL +4'46'' 8. YATES +4'57'' 9. KUSS +5'03'' 10. GROSSSCHARTNER +5'38'' 11. VLASOV +6'08'' 12. CICCONE +6'20''

