Cort Nielsen esulta! Roglic stacca i rivali, 3° Bagioli: rivivi l'arrivo

Andrea BAGIOLI

È stata molto dura. Questa salita mi si addiceva molto bene. Solo 2 km, quindi cinque minuti di fatica, era perfetta per me. Ho provato a seguire Roglic, ma oggi era davvero troppo forte. Come sempre. Anche Cort Nielsen è andato forte, perché ha fatto tutto il giorno in fuga. Nel gruppo abbiamo fatto gli ultimi 80 km a tutta, ma non siamo riusciti a raggiungerlo, quindi sono contento del mio piazzamento, I miei compagni di squadra sono stati perfetti, mi hanno tenuto nelle prime posizioni del gruppo per tutto il giorno, quindi grazie a tutto il team

Giulio CICCONE

Avrei potuto limitare il distacco dai primi corridori, ma abbiamo pagato troppo per le insidie di oggi. Purtroppo all’inizio dell’ultima rampa ero troppo indietro e rientrare, su una salita così esplosiva, non è stato facile. Dopo una tappa serrata e nervosa, a causa di ventagli e cadute, in particolare quella di Alex Kirsch, mi è mancato l’uomo giusto per tenere le prime posizioni

Nessun dramma, però. Ad Alicante sarà un’altra giornata dura, voltiamo pagina

