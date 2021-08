Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Bardet: "Ho dato tutto nella fuga, ma Caruso ha fatto una cosa incredibile"

VUELTA DI SPAGNA - Stanchissimo Bardet che non è riuscito a tenere il passo di un Caruso scatenato durante l'azione in fuga, come accadde anche ad Alpe Motta. Il corridore francese ammette poi che il caldo di oggi ha rovintato un po' la prestazione, ma è comunque contento del suo "ritorno" dopo essere stato coinvolto nella maxi caduta dell'altro giorno.

00:01:05, 38 minuti fa