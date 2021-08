Bernal non ha rilasciato tante interviste in questo avvio di Vuelta, volendosi tenere un po' più in ombra. Con la conquista Jakobsen facendo i suoi complimenti per il ritorno alla vittoria dell'olandese. non ha rilasciato tante interviste in questo avvio di Vuelta, volendosi tenere un po' più in ombra. Con la conquista della maglia bianca , però, non mancano le domande a fine tappa. La prima frase pronunciata dal colombiano dopo la frazione di Molina de Aragón , è stata perfacendo i suoi complimenti per il ritorno alla vittoria dell'olandese.

Felice per Jakobsen

Sono molto felice per la vittoria di Jakobsen. Stavo andando a tutta velocità per non rimanere staccato, quando ho sentito che Fabio aveva vinto. Penso che sia molto bello, perché è l’esempio di uno che non si è arreso. Chapeau! Tutta la squadra ha grande rispetto per lui e per quello che ha fatto

Jakobsen, hurrà 377 giorni dopo l'incidente: rivivi la volata

Il vento ha portato molto stress

Negli ultimi km il vento arrivava di traverso, e anche se non era abbastanza forte da spezzare il gruppo, siamo stati avvertiti che dovevamo essere attenti e ben posizionati. È stata una giornata molto veloce, in verità e un po’ stressante alla fine. Ma, alla fine, è un’altra giornata superata

Mi ero preparato molto bene per il Giro...

L’obiettivo è superare la giornata. A poco a poco, spero di migliorare la forma per l’ultima parte della corsa. Non posso promettere altro se non provare a fare il massimo fino alla fine. Sono consapevole di essermi preparato molto bene per il Giro, poi c’è stato un momento difficile con il covid, ma abbiamo cercato di fare il meglio possibile

