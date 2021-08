Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Caruso in fuga per Landa? Macché: rivivi il suo attacco ai -71 dal traguardo

VUELTA DI SPAGNA - In fuga per la vittoria. Ecco lo scatto di Damiano Caruso che era già entrato nella fuga di giornata ma, col ritorno della Ineos Grenadiers, parte da solo a 71 km dal traguardo. Mossa efficace perché riuscirà ad arrivare in solitaria, conquistando la sua seconda tappa in un Grande Giro in questo 2021 dopo la vittoria ad Alpe Motta al Giro d'Italia.

00:00:37, un' ora fa