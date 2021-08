Tra poco il report completo...

Assolo di Taaramäe sul Picón Blanco: tappa e maglia roja

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Rein Taaramäe 9h25'44'' 2. Kenny Elissonde +25'' 3. Primoz Roglic +30'' 4. Lilian Calmejane +35'' 5. Enric Mas +45'' 6. Miguel Ángel López +51'' 7. Alejandro Valverde +57'' 8. Giulio Ciccone +57'' 9. Egan Bernal +57'' 10. Mikel Landa +1'09'' 13. Fabio Aru +1'14''

Classifiche e risultati

CHI VINCE LA VUELTA 2021? Primoz Roglic Egan Bernal Richard Carapaz Adam Yates Giulio Ciccone Miguel Ángel López Enric Mas Hugh Carthy Aleksandr Vlasov Guillaume Martin Romain Bardet Mikel Landa

8 in fuga: tutti vogliono la roja

Pronti via e ci sono i primi attacchi, con la vera fuga che parte a 186 km dal traguardo. All'attacco Calmejane (AG2R Citroën), Bayer (Alpecin Fenix), Bol (Burgos), Amezqueta (Caja Rural), Soto (Euskaltel Euskadi), Taaramäe (Intermarché-Wanty Gobert), Elissonde (Trek Segafredo) e Dombrowski (UAE Emirates), tutti col sogno di andare in maglia roja dovessero arrivare fino in fondo. In gruppo non si fanno sfracelli nella prima fase di corsa, con Roglic che sembra orientato proprio a lasciare spazio ai fuggitivi. Elissonde fa suo il primo GPM, Amezqueta il traguardo volante e Bayer vince invece il GPM di Alto de Bocos, che lo porta ad essere virtualmente in testa alla classifica scalatori. Gli 8 di testa arrivano ad avere quasi 9 minuti di vantaggio, ma ai piedi del Picón Blanco il loro margine si riduce a 4.

Le cadute non mancano mai: di nuovo a terra Gamper

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Rein Taaramäe 5h16'57'' 2. Joe Dombrowski +21'' 3. Kenny Elissonde +36'' 4. Lilian Calmejane +1'16'' 5. Enric Mas +1'45'' 6. Miguel Ángel López +1'48'' 7. Primoz Roglic +1'48'' 8. Adam Yates +1'48'' 9. Mikel Landa +1'48'' 10. Giulio Ciccone +1'48'' 13. Fabio Aru +1'55''

