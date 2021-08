Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Damiano Caruso: "Incredibile quello che ho fatto, la dedico alla famiglia"

VUELTA DI SPAGNA - Felicissimo Damiano Caruso per il successo sull'Alto de Velfique, con un'azione di forza che prima ha messo a tacere la Ineos Grenadiers, poi è riuscito anche ad evitare la rimonta di Roglic e Enric Mas. 2a vittoria in un Grande Giro per il siciliano, entrambi arrivati in questo 2021.

00:01:41, un' ora fa