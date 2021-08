Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Damiano Caruso trionfa dopo 71 km di fuga solitaria: rivivi l'arrivo in solitaria

VUELTA DI SPAGNA - Damiano Caruso firma l'impresa di giornata, 85 giorni dopo quella che aveva realizzato ad Alpe Motta al Giro d'Italia. Il siciliano vince la tappa sull’arrivo in salita dell’Alto de Velefique, dopo una fuga solitaria di 71 km. È la seconda vittoria in un Grande Giro per lui, entrambi nel 2021. Caruso riesce anche a resistere al ritorno di Roglic e Enric Mas.

00:01:41, 26 minuti fa