Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Egan Bernal arriva stremato con Giulio Ciccone: perdono 1'05'' da Primoz Roglic

VUELTA DI SPAGNA - Doveva essere la salita giusta per Bernal per rimontare quei 41'' persi finora da Roglic. È stato tutto il contrario, con il corridore sloveno che si è lasciato tutti alle spalle. Bernal ha perso le ruote anche del suo compagno Adam Yates e meno male che ha trovato sulla sua strada Ciccone per non affondare. 1'05'' il ritardo al traguardo del colombiano.

