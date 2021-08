Giulio Ciccone e Fabio Aru sul Picón Blanco. C'era un po' di incertezza, perché per una vittoria di tappa da qui al 5 settembre, sogno di fare una grande classifica generale. Molto positive le prestazioni disul Picón Blanco. C'era un po' di incertezza, perché la prima tappa di montagna di un Grande Giro nasconde sempre qualche insidia, un po' perché i nostri ragazzi avevano bisogno di una tappa così per far vedere che anche loro potevano rimanere con i migliori . Così è stato. Aru si candida quindida qui al 5 settembre, prima di chiudere la sua carriera , Ciccone può continuare il suogenerale.

Roglic e Bernal si marcano, ma Aru e Ciccone sono lì: rivivi l'arrivo dei big

Le parole di Giulio Ciccone

Posso mettermi alle spalle il primo arrivo in salita con soddisfazione. La prima parte di gara è stata relativamente tranquilla. Bravo Kenny Elissonde a centrare la fuga, che era il nostro obiettivo di giornata. C’era vento contrario ed è stato utile correre al riparo in mezzo al gruppo. Sapevamo però che il finale, prima di imboccare la salita verso Picón Blanco, sarebbe stato nervoso ed esplosivo. E noi ci siamo fatti trovare pronti. Il primo arrivo in salita è sempre un test atteso e per me è andato secondo aspettative. Sono salito con ritmo regolare, non mollando mai la testa del gruppo. Juan Pedro López ha fatto un ottimo lavoro per aiutarmi, specialmente nella fase finale della salita quando c’era vento contrario. Nella mia Vuelta “giorno per giorno”, oggi mettiamo un segno positivo

Le parole di Fabio Aru

Le mie sensazioni sono buone, sono contento del risultato di oggi. Ho perso qualche secondo negli ultimi 200 metri, ma non fa molta differenza. Abbiamo fatto molta potenza nell’ultima salita, molto più di una settimana fa alla Vuelta a Burgos, anche perché oggi il vento era molto più forte. Sono contento di essere con gli uomini di classifica e sono molto fiducioso per i prossimi giorni. Sono grato al mio team perché abbiamo corso insieme negli ultimi km e i compagni mi hanno aiutato a prendere la salita nelle prime posizioni del gruppo. Non avrei potuto fare nulla senza l’aiuto dei miei compagni

Ciccone c'è, Carapaz perde un minuto, roja a Taaramäe: il meglio della 3a tappa

