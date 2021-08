Nelle strade di, nella cronometro che ha lanciato questa Vuelta 2021 , c'era anche. Il sardo è alla sua ultima recita in carriera, con il corridore dellache ha annunciato l'addio al professionismo una volta che sarà conclusa questa Vuelta . Aru è rimasto contento dei tanti messaggi di affetto da parte dei tifosi, ma soprattutto dei colleghi in gruppo, segno che i rapporti coltivati negli anni sono rimasti. Il vincitore della Vuelta 2015, intanto, ha chiuso la sua crono all'81° posto a 37'' dal vincitore Primoz Roglic

Una cronometro davvero insidiosa. Sono contento di essere qui, sono contento di aver ritrovato il sorriso in bicicletta alla Qhubeka NextHash, cosa che mi mancava negli ultimi anni. Ho ricevuto tantissimi messaggi negli scorsi giorni, segno che l’affetto, anche tra i corridori, è tanto. Ho creato dei buoni rapporti con i corridori del gruppo, rapporto che è rimasto. [Fabio Aru a fine crono]

