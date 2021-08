Questa voltanon è riuscito a pedalare con i migliori, perdendo 30'' sul Balcón de Alicante , arrivando con(giornata negativa per tutti questi). Certo, la premessa su Fabio Aru è che il sardo non puntava ad una classifica “generale” pesante, ma ad un lavoro di fondo che gli potesse permettere di piazzare un colpo tra la seconda e la terza settimana prima del ritiro . Il corridore della Qhubeka Assos è finito fuori dalla top 10 della classifica ? Aru non ne fa un dramma.

È stata una giornata davvero e dura, sempre ad andare su e giù per 150 km e anche con temperature molto calde. Ho perso qualche secondo nell’ultima parte della finale, con Landa, Carapaz e Ciccone, ma quello era il mio passo per la salita. Ci attendono ancora molti giorni e le sensazioni sono buone. I Grandi Giri sono così, un giorno ti senti bene, un giorno magari un po’ meno, ma continuiamo a sorridere

