Sono stato un po' più veloce

A volte vinci, a volte perdi. Sapevo che Démare fosse molto forte e ho pensato solo a stare sulla sua ruota per i primi 200 metri. Ma bisogna sempre sprintare fino al traguardo. Credo che negli ultimi 25 metri avessi qualcosa in più nelle gambe e ho potuto superarlo, ma ovviamente non puoi saperlo primo devi sempre lottare fino alla linea. Sono contento di essere stato un po’ più veloce

Jakobsen, hurrà 377 giorni dopo l'incidente: rivivi la volata

Sono tornato al mio livello

Dopo la caduta c’è voluto molto tempo per tornare. Molte persone hanno investito tempo e forze in questo. Ho affrontato la situazione giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Cerco di essere la miglior versione di me stesso. Penso di poter dire di essere al livello a cui ero prima. Avevo già vinto alla Vuelta due anni fa e sono contento di aver vinto ancora una tappa quest’anno. Ora guardo ai prossimi giorni

Ora obiettivo maglia verde

Con il sistema dei punti che è leggermente cambiato, la lotta per la maglia verde è più favorevole ai velocisti. È un bell'obiettivo. Cavendish ha mostrato al Tour che è possibile e non nascondo di sognarla un poco anch'io. Ci penseremo giorno per giorno, ma la voglio conservare il più a lungo possibile

Jakobsen: "Un sogno che diventa realtà vincere dopo l'incidente"

