Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Frullata di Roglic: Bernal si stacca, Bardet si spaventa, Magrini impazzisce

VUELTA DI SPAGNA - C'era grande attesa per l'Alto de Velefique che, in realtà, doveva vedere un Roglic sulla difensiva pronto agli attacchi in massa di Carapaz, Adam Yates e Bernal. Solo Yates si è fatto avanti, ma Roglic ha risposto alla grande, lasciandosi alle spalle un Bernal non troppo pimpante. Dopo la frullata, Bardet ha avuto addirittura paura e si è scansato.

00:00:35, 27 minuti fa