Balcón de Alicante. Secondo arrivo di tappa con un 1a categoria ad attendere i corridori presenti alla Vuelta, con Roglic che resta - ad oggi - l'uomo da battere nella corsa roja. Lo sloveno ha guadagnato Bernal risponde presente? E il terzetto della Movistar è davvero competitivo? Dopo il Picón Blanco arriva il. Secondo arrivo di tappa con un 1a categoria ad attendere i corridori presenti alla Vuelta, conche resta - ad oggi - l'uomo da battere nella corsa roja. Lo sloveno ha guadagnato qualcosa anche sull'Alto de Cullera , un'inezia, ma un abbuono di qui e un abbuono di là e la classifica si dilata... Ci avviciniamo, però, alla fine della prima settimana e su questo arrivo avremo delle risposte importanti. Chi può vincere la Vuelta e chi non può farlo:risponde presente? E il terzetto dellaè davvero competitivo?

Il percorso della 7a tappa

Seconda frazione con arrivo in salita di 1a categoria. Si parte con il Puerto La Llacuna, altro 1a categoria, poi Puerto de Benilloba e Puerto de Tudons. Qui la fuga sarà già bella che andata. Occhio alla discesa e, dopo il traguardo volante di Reulleu, si sale ancora verso il Puerto El Collao. Non finisce qui perché a 13,7 km dal traguardo avremo il Puerto de Tibi, 3a categoria (GPM con 5,3% di pendenza), ma con secondi di abbuono al passaggio. Altra discesa da non sottovalutare e si sale ancora fino al Balcón de Alicante. Si arriva quasi a quota 1000 metri, ma occhio alle pendenze. 8,4 km al 6,2% pendenza media, ma si supera la doppia cifra negli ultimi 3 km di salita, con tratto più duro al 14%. Spiana per qualche metro, fino a ritrovare il 10,8% di pendenza all'arrivo.

GPM e altimetrie:

-Al km 16,4 Puerto La Llacuna di 1a categoria (quota 696 metri): salita di 9,4 km al 6,2%;

-Al km 60,5 Puerto de Benilloba di 3a categoria (quota 771 metri): salita di 3 km al 3,5%;

-Al km 80 Puerto de Tudons di 2a categoria (quota 1025 metri): salita di 7,1 km al 5,2%;

-Al km 113 Puerto El Collao di 2a categoria (quota 890 metri): salita di 9,5 km al 4,6%;

-Al km 138,3 Puerto de Tibi di 3a categoria (quota 723 metri): salita di 5,3 km al 5,3%;

-Al km 152 Balcón de Alicante di 1a categoria (quota 995 metri): salita di 8,4 km al 6,2%;

Abbuoni:

-Al km 138,3 Puerto de Tibi: (1. 3'', 2. 2'', 3. 1'');

Programmazione tv

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Vedendo come ha pedalato Roglic in questa prima settimana, è difficile che lo sloveno vada in difficoltà sul Balcón de Alicante per quanto sia una salita dura. Ma ci aspettiamo che il corridore della Jumbo Visma venga attaccato su più fronti: da una parte Bernal che ha già perso 41'' in queste tappe, dall'altra il terzetto della Movistar che deve dimostrare quanto di buono fatto fino ad adesso. Vedendo la salita, lo sparo, quello decisivo, potrebbe avercelo Miguel Ángel López.

Chi si è ripreso proprio nell'ultima tappa è Aleksandr Vlasov che vuole dimostrare di poter essere ambizioso. Deve invece riscattarsi Ciccone che sulla salita dell'Alto de Cullera ha perso ben 25'' oltre agli abbuoni. E Landa? Anche lui deve dare una bella sterzata perché ha già perso parecchio: questa diventa un'occasione buona per recuperare terreno.

Occhio poi agli oustider, da Mäder a Guillaume Martin, fino a Bouchard che tenterà di mettere i primi punti in cascina per la maglia a pois. Questa può essere anche l'occasione buona per Fabio Aru? Il sardo proverà ancora a pedalare con i migliori, quando non sarà più in classifica cercherà la “fuga buona” in un tappone davvero importante.

Roglic, Bernal, Miguel Ángel López *****

Enric Mas, Vlasov, Landa, Ciccone ****

Poels, Mäder, Bouchard, Padun, Dombrowski ***

Guillaume Martin, Carapaz, Adam Yates, Valverde, Lucas Hamilton **

Ion Izagirre, Damiano Caruso, Dani Navarro, Lastra, Iturria, Aru, Meintjes, Schultz, Storer, Taaramäe *

Vuelta: informazioni utili

Venerdì 20 agosto, dalle 13:05 (collegamento tv)

