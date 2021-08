Alejandro Valverde, che ha rimediato Hugh Carthy, 3° classificato alla Vuelta 2020, ha deciso di ritirarsi. Per una condizione fisica deficitaria? Non è lo stesso pensiero di Gárate, ds dell'Education Nippo, che ricorda la vittoria di Carthy Qualche giorno fa la Vuelta ha perso uno dei suoi protagonisti,, che ha rimediato una frattura alla clavicola destra in seguito ad una caduta. Era la tappa del Balcón de Alicante che aveva visto un'altra defezione importante in quella giornata. Era uscito di scena, 3° classificato alla Vuelta 2020, vincitore della tappa dell'Angliru , che era andato addirittura in fuga in avvio di frazione. Non essendo riuscito però a prendere il largo e, considerando che aveva già preso 4 minuti e passa da Roglic, il britannico. Per una condizione fisica deficitaria? Non è lo stesso pensiero di, ds dell'Education Nippo, che ricorda la vittoria di Carthy nella tappa finale della Vuelta a Burgos di due settimane fa. Più che altro un problema di "mentalità e atteggiamento” che hanno bloccato il britannico. Non una grande notizia, considerando solo il 9° posto all'ultimo Giro d'Italia. L'EF punterà, a questo punto, su altri uomini per i Grandi Giri?

Le parole di Juan Manuel Gárate

Credo fosse in grande condizione. Ha vinto l’ultima tappa della Vuelta a Burgos, ma non tutto gira intorno alle gambe. È anche una questione di mentalità e atteggiamento, quando vedi il team lottare e tu, per vari motivi, non riesci a tenere il passo ti costa un sacco di energie mentali. Perdi poi morale. Non era un problema di condizione, ma una situazione differente

E dire che Hugh Carthy, appunto, veniva dal 3° posto della Vuelta 2020 dove era arrivato alle spalle solo di Roglic e Carapaz. In casa Education Nippo c'è sempre Rigoberto Uran, ma è partito Sergio Higuita che ha firmato per i prossimi 3 anni con la Bora Hansgrohe. Il nuovo acquisto si chiama Esteban Chaves: questo arrivo cambierà le gerarchie all'interno del team?

