Finalmente è arrivata! L'ultimo successo italiano alla Vuelta era quello didel 16 settembre 2018, un'era geologica fa ormai, maha resettato tutto con la sua impresa., un grande successo italiano da parte del nostro miglior corridore che dopo una vittoria meravigliosa al Giro d'Italia, ad Alpe Motta, dove fece tremare la maglia rosa di Bernal , si prende anche uno scalpo della Vuelta nella stessa stagione. Anche perché in questa tappa c'erano la cima più alta , l'Alto Collado Venta Luisa (1965), e la seconda più alta, l'Alto de Velefique (1800 metri), mica una passeggiata. Che azione del siciliano che con questo successo si porta a casa anche ladi miglior scalatore a lenire, invece, la giornata no del capitanoche esce definitivamente dalla classifica generale. A proposito di classifica generale, arrivano già dei distacchi importanti.mette a tirare tutta la sua squadra ma non riesce ad isolare Roglic, anzi. È proprio il colombiano a patire sull'ultima salita, lasciando campo libero allo sloveno che fa 2° con il soloa tenere il suo passo. La prima settimana si chiude così con un Roglic già in controllo.

tra poco il report completo...

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.