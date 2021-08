Alto de Velefique, Jakobsen grazie al solito grande lavoro del duo Stybar-Sénéchal, mentre Philipsen deve accontentarsi questa volta solo del 3° posto. Sì perché c'è stato un grande Alberto Dainese che continua la sua crescita e si piazza 2° appena alla spalle del velocista della Deceuninck Quick Step. Dopo una prima volata così così, ha sempre migliorato le sue prestazioni: 4° a Molina de Aragón, Démare si perde ancora Guarnieri e fa solo 6°, davanti a un Matthews che non fa più paura in volata. Molano fa 5°, ma viene poi declassato. Voltiamo pagina, comunque, in attesa del tappone di domenica: non è cambiato nulla in classifica generale, ma Ciccone non In attesa della temibile tappa dell' che chiuderà la prima settimana della Vuelta , ecco la quarta volata di gruppo di questa edizione. Philipsen ne aveva vinte due, Jakobsen aveva conquistato quella di Molina de Aragón . Anche a La Manga del Mar Menor si rinnova la sfida tra i due, che vede spuntarlagrazie al solito grande lavoro del duo, mentredeve accontentarsi questa volta solo del 3° posto. Sì perché c'è stato un grandeche continua la sua crescita e si piazza 2° appena alla spalle del velocista della Deceuninck Quick Step. Dopo una prima volata così così, ha sempre migliorato le sue prestazioni: 4° a Molina de Aragón, 3° ad Albacete e 2° oggi. Riuscirà ad alzare le braccia al cielo a Córdoba? Male, anzi malissimo, i due sprinter più esperti e forse più forti del gruppo. Masi perde ancora Guarnieri e fa solo 6°, davanti a unche non fa più paura in volata. Molano fa 5°, ma viene poi declassato. Voltiamo pagina, comunque, in attesa del tappone di domenica: non è cambiato nulla in classifica generale, manon ha lanciato grandi segnali oggi considerando che si staccava tra i ventagli.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Fabio Jakobsen 3h56'05'' 2. Alberto Dainese st 3. Jasper Philipsen st 4. Jordi Meeus st 5. Itamar Einhorn st 6. Arnaud Démare st 7. Michael Matthews st 8. Martin Laas st 9. Piet Allegaert st 10. Jon Aberasturi st

Vuelta di Spagna Nibali-Astana: manca solo l'ufficialità. Con lui anche Moscon e Conti 17/08/2021 A 13:50

L'Italia scopre Dainese: 2° solo a Jakobsen, rivivi la volata

Classifiche e risultati

CHI VINCE LA VUELTA 2021? Primoz Roglic Egan Bernal Adam Yates Miguel Ángel López Enric Mas Giulio Ciccone Mikel Landa Aleksandr Vlasov

3 in fuga: al traguardo volante Philipsen batte Démare

Tappa per velocisti, con 0 possibilità di vedere la fuga andare in porto. Ma, come è giusto che sia, ecco che partono le squadre professional. All'attacco Okamika (Burgos), Bagües (Caja Rural) e Iturria (Euskaltel Euskadi) - nel giorno del suo compleanno - che accumulano un vantaggio massimo di 4'28'' sul gruppo maglia roja. Dietro a guidare il plotone ci sono l'Alpecin Fenix di Philipsen e la Deceuninck Quick Step di Jakobsen. Al traguardo volante vince Bagües, dietro è Philipsen a prendersi il 4° posto davanti a Démare.

Ciccone si stacca tra i ventagli, poi vince Jakobsen

A 36,4 km dal traguardo vengono ripresi i tre fuggitivi, ma occhio ai ventagli. L'Astana è la prima squadra ad accelerare in testa e ci sono diversi corridori che si staccano. Tra questi anche il nostro Giulio Ciccone e uno dei favoriti di giornata, Magnus Cort Nielsen. Il gruppo si ricompatta, a fatica, e ai -5 si può cominciare ad impostare la volata. Davanti si fanno vedere i Groupama-FDJ di Démare, la DSM di Dainese, l'UAE Emirates di Molano e la Bora Hansgrohe di Meeus, mentre restano un po' più coperte le squadre di Jakobsen e Philipsen. Mossa efficace considerando il finale: ai 150 metri parte così Jakobsen che riesce a mantenere una ruota di vantaggio su Philipsen e a concedere così il bis. Tra i due si piazza invece Alberto Dainese che conferma ancora una volta la sua crescita. Male, malissimo, Démare e Matthews: 6° e 7° dopo il declassamento di Molano.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 29h14'40'' 2. Felix Großschartner +8'' 3. Enric Mas +25'' 4. Miguel Ángel López +36'' 5. Jan Polanc +38'' 6. Egan Bernal +41'' 7. Jack Haig +57'' 8. Sepp Kuss +59'' 9. Aleksandr Vlasov +1'06'' 10. Adam Yates +1'22''

Rivivi l'8a tappa della Vuelta On Demand (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Premium Ciclismo La Vuelta | 8a tappa 03:12:51 Replica

Vuelta, dove vederla in tv e in live streaming

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Ajò! Ajò! Quando Aru vinse la Vuelta facendo impazzire Magrini

Vuelta di Spagna Tutte le salite della Vuelta 2021: l'Altu d'El Gamoniteiru fa paura 15/08/2021 A 03:29