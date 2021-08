Non cambia nulla in classifica generale dopo la 13a tappa. Bernal approfitta del finale convulso e guadagna 5'' ai rivali in classifica. Diamo uno sguardo alla top 15.

La classifica generale

1. EIKING 41h48m57s 2. MARTIN +58'' 3. ROGLIC +1'56'' 4. MAS +2'31'' 5. LOPEZ +3'28'' 6. HAIG +3'55'' 7. BERNAL +4'41'' 8. YATES +4'57'' 9. KUSS +5'03'' 10. GROSSSCHARTNER +5'38'' 11. VLASOV +6'08'' 12. CICCONE +6'20'' 13. MADER +6'54'' 14. MEINTJES +7'11'' 15. DE LA CRUZ +7'15''

